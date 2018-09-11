У Сенцова началась гипоксия: кружится голова, немеют конечности

Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который 121 день держит голодовку в российской колонии, продолжает ухудшаться. Об этом сообщила в фейсбуке его сестра Наталья Каплан.

Она цитирует письмо брата, где он пишет, что состояние у него "стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют", — написал Сенцов и добавил, что уже не верит "в счастливый конец всей это истории", но не сдается.

Каплан также сообщила, что Сенцов "написал завещание на свое творчество в случае смерти".

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что из-за голодовки у режиссёра пострадали сердечно-сосудистая система, почки и печень. По словам Динзе, сотрудники колонии, проводящие заключенному поддерживающую терапию (на которую он согласился), ежедневно уговаривают Сенцова прекратить голодовку.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.