Ким Чен Ын попросил Дональда Трампа о новой встрече

Соединенные Штаты сделали в понедельник противоречивые заявления относительно Северной Кореи.

С одной стороны, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Дональд Трамп получил “очень теплое и очень положительное“ письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором тот выражает заинтересованность в новом саммите. Президент США уже отдал распоряжение аппарату начать подготовку к встрече в верхах, несмотря на отсутствие конкретных шагов со стороны Северной Кореи в сторону ядерного разоружения после первой встречи двух лидров в июне в Сингапуре.

С другой стороны, несколькими часами ранее помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон охарактеризовал нынешнее состояние американо-северокорейских отношений как “патовое“. “Мы держим дверь открытой“, сказал Болтон, - но не можем вынудить Северную Корею войти в нее. То есть сделать шаги по денуклеаризации. Мы ждем таких шагов“, - добавил Болтон.

В прошлом месяце Трамп отменил визит в Пекин государственного секретаря США Майка Помпео, сославшись на отсутствие прогресса в стратегическом диалоге. Но в минувшее воскресенье президент США усмотрел прогресс в том, что в параде по случаю очередной годовщины образования КНДР не участвовали, как в прошлом, баллистические ракеты, способные достичь Америки. “Это очень положительный сигнал“, написал Трамп в твиттере. - Спасибо, председатель Ким. Мы всем докажем, насколько они неправы. Нет ничего лучшего, чем диалог двух людей, питающих друг к другу обоюдные симпатии“.

Белый дом также счел положительным знаком то, что значительная часть транспарантов, развернутых во время парада в Пхеньяне, касалась экономического развития, а не наращивания военной мощи страны.