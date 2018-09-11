В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года

В США сегодня вспоминают жертв террористических атак 11 сентября 2001 года.

17 лет назад в результате действий террористов "Аль-Каиды", направивших угнанные пассажирские авиалайнеры в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона, расположенного недалеко от Вашингтона, погибли почти 3000 человек. В это число входят и те, кто погиб при падении четвертого захваченного террористами самолета в штате Пенсильвания.

Президент США Дональд Трамп посетит сегодня церемонию в мемориальном парке в Шэнксвилле, штат Пенсильвания, неподалеку от того места, где потерпел крушение самолет United Airlines после того, как его пассажиры отбили управление лайнером у террористов.

В Нью-Йорке сотни выживших и родственников погибших соберутся на площадке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, в которые также врезались угнанные террористами самолеты. В небо будут спроецированы два луча света в память о тех, кто погиб в результате теракта. В Пентагоне пройдут особые службы для семей погибших.

Останки более тысячи жертв теракта в Нью-Йорке до сих пор не опознаны. За последние пять лет специалистам удалось установить личности пяти погибших, сообщает Reuters.



В воскресенье в Нью-Йорке вновь открылась станция метро под Всемирным торговым центром в воскресенье, которая была законсервирована и оставалась в разрушенном состоянии 14 лет. Восстановительные работы обошлись в 182 миллиона долларов.

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