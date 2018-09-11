Духовность, государственность, патриотизм. Чем займутся "замполиты"

Во вторник в России начались учения "Восток-2018" - в них участвуют 300 тысяч солдат, сотни единиц техники (не считая надувной - минобороны рапортует об участии в маневрах "пневмокомплектов танков и боевых машин пехоты различных модификаций, зенитного ракетного комплекса «Бук-М2», ракетного комплекса «Искандер», зенитной ракетной системы С-300 и другого вооружения и техники" - все чтобы запутать условного противника). Это крупнейшие учения за последние 37 лет - с 1981 года, знаменитых учений "Запад" с участием танковых армад Варшавского договора.

Однако в минобороны делают ставку не только на массы живой силы и техники! Главным оружием армии должны стать "духовность, государственность, патриотизм". Об этой триаде, чем-то напоминающей известную формулу графа Уварова, рассказал в интервью журналу "Военно-промышленный курьер" недавно назначенный начальник Главного военно-политического управления министерства обороны РФ генерал Андрей Картаполов.

Собственно, ГЛАВПУР в российской армии возрожден совсем недавно - 30 июля нынешнего года. Более 20 лет замполиты ждали своего часа - и, наконец, дождались. В войсках в открытую возвращаются к политической работе, известной по советским временам.

Почему именно сейчас? Генерал Картаполов объясняет:

– Сегодня возникла острейшая потребность в противодействии компании лжи и клеветы, которая обрушилась на Россию. Против нас ведется откровенная, очень циничная информационная война на всех фронтах, и мы должны защищаться. В частности, оголтелая пропаганда, абсолютная ложь по многим позициям, неприятие и замалчивание нашей точки зрения… Все это изменяет политическое сознание общества, что в современных условиях может привести к очень серьезным последствиям. На примере некоторых наших соседних государств это хорошо видно. <...> Решением о создании данной структуры Россия открыто заявила, что принимает брошенный ей вызов, готова участвовать в глобальном военно-геополитическом противостоянии.​

Но какой же будет идеология, на которую будут опираться новые "замполиты"? Этот вопрос в том или ином виде корреспондент задал генералу несколько раз. Начали с православия, вспомнив о сооружении "Главного храма министерства обороны" в Подмосковье.

Там пять основных приделов. Первый связан с самим Воскресением Христовым. Остальные четыре посвящены видам Вооруженных Сил и основным родам войск, их духовным покровителям. Напомню, что у Сухопутных войск это святой благоверный князь Александр Невский. У Военно-морского флота – святой Андрей Первозванный. У Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск – пророк Илия. У Ракетных войск стратегического назначения – святая великомученица Варвара. - рассказывает генерал Картаполов, давая при этом интересную интерпретацию войны в Сирии: оказывается, это продолжение Крымской войны "за ясли Господни":

Вспомним, первая Крымская война называлась еще войной за ясли Господни, потому что англичане, французы, турки решили нам тогда перекрыть доступ в Средиземное море и Иерусалим. Каждый солдат на Малаховом кургане четко знал, что воюет еще и за Вифлеем. И то, что сейчас происходит в Сирии, можно считать очередным актом войны за ясли Господни.

Возможно, тут уместно напомнить, чем завершилась для России Крымская война - помимо прочего, таким вот манифестом:

При помощи небесного промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуют в судах ее, да развивается повсюду и с новою силою стремление к просвещению и всякой полезной деятельности, и каждый под сению законов, для всех равно справедливых, всем равно покровительствующих, да наслаждается в мире плодом трудов невинных.

Генерал Картаполов, даром что глава ГЛАВПУРа, строг к идеям коммунизма:

Попытки наших предшественников заменить веру в Бога на веру в Коммунистическую партию и ее идеалы, увы, не увенчались успехом. Возрождение Российского государства, как мы видим, продолжается через возрождение православной веры.

Досталось и празднику 23 февраля:

большевистские агитаторы превратили ее <армию> в бесформенную массу​. 23 февраля 2018 года мы отметили столетие образования Красной армии, которая, как считается, родилась в боях с немецкими интервентами под Псковом и Нарвой. А ведь там все сложилось очень плачевно для нее, остатки войск попросту разбежались.

Обещают отказаться и от пропаганды героической жертвенности.

Ведь нередко оборотная сторона героизма – чьи-то просчеты, провалы в боевой подготовке, ошибки командира. Нельзя людям говорить, что ты должен умереть, но выполнить боевую задачу. Надо говорить: ты должен выполнить боевую задачу и не умереть.

Вместе с тем жертвенность – историческая традиция русского воинства.

Но полностью отрицать советский опыт замполиты не будут:

мы многое положительное хотели бы взять из советской системы партийно-политической работы в войсках. Но теперь однозначно не будет партийной составляющей, которая нам не нужна. В остальном та система очень даже хорошо работала.​

И все же - какой будет новая армейская идеология? У генерала амбициозные планы - он предполагает, что она будет востребована и на общегосударственном уровне. А там и конституцию, глядишь, подправят:

Наша идеология должна основывается, во-первых, на истории Родины и своего народа, во-вторых, на исторических и культурных традициях, в-третьих, на абсолютно твердой убежденности в том, что наш народ должен свободно жить и развиваться. А дальше идут составляющие: духовность, государственность, патриотизм. <...> У нас армия в любом случае, образно говоря, передовой отряд общества. Она всегда им была и остается. <...> И та идеология, которая сегодня зарождается на наших глазах, получит апробацию в армейской среде. Если впоследствии она окажется востребована государством, мы будем только рады.

Но не стоит думать о минобороны как о какой-то замшелой структуре!

Особое внимание будет уделено современным гаджетам. Появится электронный боевой листок.

Электронный боевой листок, надувные "Буки", православный ГЛАВПУР. Российская армия, год 2018-й.