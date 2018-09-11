Отбивная из Навального. В соцсетях высмеяли обращение Виктора Золотова

Глава Росгвардии Золотов решил пойти по старому, проторенному еще Алишером Усмановым пути превращения в видеоблогеры – записал обращение к Алексею Навальному.

Дело в том, что еще в конце августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал свое расследование об организации питания в Росгвардии.

Теперь Золотов просто предлагает Навальному выйти и поговорить.

"Медиазона" предлагает расшифровку обращения (по ссылке полный текст):

Добрый день, господин Навальный.

К сожалению не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог, поскольку находился в командировке. Но делаю это сразу по возвращении. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разговаривать, если бы вы были человеком с улицы. Но вы-то человек с президентскими амбициями. Вы так раздуваете капюшон собственной значимости, вам, правда, часто в него плюют... Но для вас что это? Все равно что божья роса, правда?<...>

Дальше, вы очень озаботились моей декларацией. Уже несколько лет вы машет ей, как тряпкой. Вы знаете, ничего нового там абсолютно нет, и она действительно была заполнена мною далеко до того, как я пришел на службу в Росгвардию — это, чтобы вам было понятно, там и так это видно, так что не лукавьте, пожалуйста.

Я действительно небедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати ударником коммунистического труда, и потом занимался бизнесом — видите, как складывалась судьба.

А вот кто вы, вообще, Навальный, я хочу понять вашу составляющую — откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы — изделие из американской пробирки, вы все — клоны, естественно, конечно же, вы — марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны.<...>

Но хочу сказать, это все отчего происходит. От того, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку. А именно, вы всех постоянно поливали, всех оскорбляете, и вам в ответ никто ничего не говорит. Вы знаете, вы наверно чувствуете себя гончей, идущей по следу, или охотничьим псом, который подкрадывается к дичи. Но в действительности вы просто оппозиционная Моська, которая возомнила себя слоном. Не знаю, правда, почему. Вы брызжете слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше — за следующей штаниной.

А все отчего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль.

Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок: на ринг, на татами — куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную.

Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса — коим я вас и так считаю — прилипнет еще, знаете, такое студенистое желеобразное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно никто не захочет разговаривать.

Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу.

А слово я держать умею. Так что не будите лихо, господин Навальный. Не затягивайте с сатисфакцией, и до встречи. Всего доброго.

Выступление генерала потрясло многих.

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Сергей Медведев:

В общем, командир ОМОНа aka бывший начальник охраны Путина, Виктор Золотов решил продолжить традицию видеообращений начатую Усмановым. Очень показательное видео о российских элитах и их образе мышления.

Остап Кармоди:

Глава Росгвардии Золотов в видеообращении к Навальному назвал оскорбительными утверждения о том, что доходы от коррупции в Росгвардии идут в карман Медведеву.

Его можно понять, любого оскорбили бы подобные инсинуации.

Приятно, кстати, видеть, что изобретенный Усмановым жанр живет и процветает. Может когда-нибудь и Путин в нем выступит, хотелось бы посмотреть.

Владимир Владимиров:

Это шедевр.

Навальный явно рискует стать «отбивной». Это не олигарх Усманов с его выпадам , тьфу на тебя, Алексей Навальный. Всё гораздо серьезнее.<...>

Примет ли вызов? Думаю, нет, конечно.

Андрей Гаазе:

Ну, хоть одна качественная отбивная появится в Росгвардии

Евгений Калюков:

Ну что, знатоки картелей и дуэльного кодекса, кто знает, насколько в духе старых-добрых традиций, за возвращение которых так ратует Золотов, генералу-силовику вызывать на дуэль человека, и близко не равного себе да еще и сидящего на момент вызова за решеткой?

Даниил Константинов:

Не знаю, что на это ответит Навальный. Может быть согласится на бой с заведомо более сильным противником (Золотов - профессиональный вояка, хоть и в возрасте). Откажется, сославшись на то, что он не мальчик, чтобы махать кулаками (кстати, вполне здравый подход). Или придумает что-то другое.

Я не Навальный, и даже не буду ему ничего советовать. Но, если бы я оказался в такой ситуации, я бы сделал по-своему.

Я бы сказал, что ни Золотов, ни другие бойцы Путина меня не интересуют. Они не противники для меня. И вызвал бы на поединок лично ВВП. Или сразу на дуэль, с правом выбора оружия.

"Решим судьбу Отечества на дуэли".

Люся Штейн:

Всегда считала Золотова самым страшным и опасным человеком из друзей Путина. Сначала чисто по ощущениям, потом выяснилось, что небезосновательно.

Ольга Рощина:

Тот самый Золотов, который если не главный заказчик убийства Немцова, то наверняка один из главных соучастников и организаторов.

Он теперь обещает отбивную из Навального.

Виктор Корб:

Самое противное — то, что все продолжают называть генералом абсолютно безмозглого бандита, цепного пса, напялившего генеральскую форму

Аббас Галлямов:

И они рассказывают нам, как плохо было в «лихие 90-е».

Иван Давыдов:

Правильно, лучший, и, пожалуй, единственно возможный ответ на обвинения в коррупции, когда ты силовик и коррупционер, - просто избить обвинителя.

Столько благородства в этом, столько мужества, столько здравых и реалистичных представлений о том, как Россия устроена.

Леонид Волков:

«А то можно устроить дуэль на мясорубках — это

элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?»

Прямо по классике Золотов пошел, со своей «отбивной». Только забыл, что Навальный сидит в спецприемнике. И ситуация выглядит не как «вызов на дуэль от офицера, живущего по кодесу чести XIX века», а как угроза от охреневшего от собственной безнаказанности бандита человеку, который сейчас находится у него в заложниках.

Андрей Бабицкий:

Все-таки надо обладать чувством прекрасного, чтобы закрыть человека на 30 суток и вызывать в это время на дуэль, апеллируя к офицерской чести. Совершенно карикатурные какие-то злодейчики, которые не только фураж, но и кураж весь свой распилили без остатку.

Александр Коляндр:

А вот ещё про обращение адмирал-генерала.

А разве нет статьи уголовного кодекса, карающей за угрозу причинения физического ущерба и обещание «сделать отбивную»?

А уже выяснили, что у адмирал-генерала за часы?

Кирилл Гончаров:

Весело и хайпово. Оставлю за скобками месседж, ибо он очень специфичный, на канале Евроньюс подобное обозначали шапкой «no comments”.

Обращаться к человеку который в данный момент находится хоть и под административным, но арестом - не комильфо.

Антон Красовский называет это «публичной политикой», но это не так. Публичная политика - состязание равных. Здесь же Золотов лишь использует новые медиа, причём вынуждено, причём ужасно.

Глеб Морев:

Все смеются над дураком Золотовым. А между тем он по факту вводит в общественный дискурс тему физического насилия как аргумента в политической дискуссии. Это надо отметить.

Максим Дбар:

Глава Росгвардии Золотов в ответ на расследование о коррупции при поставках продовольствия вызвал Навального на дуэль. «Я обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

Меня всегда забавлял концепт мордобоя, как способ разрешения споров. То есть, если Золотов сделает из Навального отбивную, то коррупции, видимо, в Росгвардии нет. А готов ли Золотов признать коррупцию и сесть, если вдруг у Навального получится хук справа?

Ведь по такой логике, всегда прав вообще Валуев. Ну или Федор Емельяненко. И, кстати, как будем поступать с нападками федеральных каналов на мэра Киева? Затолкаем в ринг Кличко и Киселева, и пусть правда себя докажет? Ну, надо же быть последовательным