Серена в гневе. Споры о сексизме после скандала на U.S. Open

Проигрывая в финале U.S. Open, знаменитая теннисистка Серена Уильямс обвинила судью в дискриминации женщин. Дискриминация выразилась в том, что судья слишком скрупулезно соблюдал правила.

Нервный финал женского турнира в Нью-Йорке повлек за собой бурную дискуссию, в которой две управляющие теннисными соревнованиями организации заняли противоположные позиции. В воскресенье было опубликовано заявление генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона, в котором говорится:

"Вчерашний финал U.S. Open закончился заслуженным чествованием новой чемпионки, Наоми Осаки. Женская федерация тенниса аплодирует ее великолепному достижению. Кроме того, вчера в центре внимания оказался вопрос, применяются ли в судействе матчей различные нормы к мужчинам и женщинам. Федерация считает, что не должно быть разницы в отношении к проявлению эмоций мужчинами и женщинами, и намерена работать над тем, чтобы обеспечить всем игрокам одинаковое отношение. Мы считаем, что вчера этого не было сделано.

Мы также полагаем, что необходимо заняться проблемой поведения тренеров во время матча. Им должно быть разрешено давать подсказки. Федерация поддерживает тренеров в этом вопросе, но вопрос нуждается в дальнейшем изучении".

Однако в понедельник появилось заявление Международной федерации тенниса (ITF), в котором выражена поддержка судьи в его конфликте с Сереной Уильямс:

"Карлос Рамос – один из самых опытных и уважаемых судей в теннисе. Решения господина Рамоса были приняты согласно соответствующим правилам, и это подтверждается решением U.S. Open оштрафовать Серену Уильямс за три нарушения. Понятно, что этот нашумевший и достойный сожаления инцидент вызовет споры. Вместе с тем важно помнить, что г-н Рамос исполнял свои обязанности в соответствии с действующим сводом правил и всякий раз проявлял при этом профессионализм и добросовестность".

В этом сезоне ей не удалось выиграть ни одного из главных турниров

36-летняя Серена Уильямс, выигравшая за свою карьеру 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде, вернулась на корт после перерыва, связанного с рождением дочери и постродовой депрессией. Естественно, ей хотелось подтвердить свой рейтинг первой ракетки мира, который она получила в прошлом году после победы на открытом чемпионате Австралии. Однако в этом сезоне ей не удалось выиграть ни одного из главных турниров. Оставался U.S. Open. Она дошла до финала, но игра с японкой Наоми Осакой у нее не заладилась.

20-летняя Осака уверенно выиграла первый сет. А уже во втором у Серены сдали нервы. После того как судья на вышке Карлос Рамос вынес ей предупреждение за недопустимое поведение ее тренера, она решила объясниться с судьей. В телерепортаже были отчетливо слышны ее слова:

"Я не жульничаю, чтобы выиграть. Я лучше проиграю!"

В том же втором сете Серена с досады разбила ракетку.

Это, как и подсказки тренера, запрещено правилами. Судья Рамос повторно предупредил ее и лишил очка. Серена вступила в пререкания с Рамосом, на этот раз не постеснявшись в выражениях:

"Вы украли у меня пойнт! Вы – вор!"

Рамос невозмутимо объявил в микрофон:

"Нарушение правил. Словесное оскорбление".

Третье предупреждение означало проигранный гейм, и Серена Уильямс вызвала на корт супервайзера турнира. Ему она сказала следующее:

"Здесь есть мужчины, которые ведут себя гораздо хуже. Но потому что я женщина, вы хотите засудить меня! Это неправильно!"

На церемонии награждения публика бурно выражала свое негодование

Однако решение Карлоса Рамоса осталось в силе. Серена Уильямс проиграла матч и была оштрафована в общей сложности на 17 тысяч долларов. Эту сумму вычли из причитающихся ей за второе место 1 миллиона 850 тысяч.

На церемонии награждения публика бурно выражала свое негодование и тем отравила радость победы юной Наоми. Это заставило Серену Уильямс обратиться к зрителям с призывом не огорчать ее соперницу. При этом она все же не преминула напомнить об инциденте.

"Не хочу быть грубой, не хочу отвечать на вопросы. Наоми хорошо играла. Это ее первый Большой шлем! Я знаю, вы болели за меня, но давайте сделаем лучшее, на что мы способны. Воздадим каждому то, чего он заслуживает. Не надо больше возмущаться. Поздравляю, Наоми!"

Ошеломленная всем случившимся, Наоми Осака плакала навзрыд:

"Я извиняюсь. Я знаю, что все здесь болели за нее, и мне жаль, что все так закончилось".

Немного успокоившись, она обратилась к Серене:

"Я всегда мечтала сыграть с Сереной в финале U.S. Open и я так счастлива, что у меня получилось. Я правда благодарна за то, что смогла сыграть с вами. Спасибо".

Возможно, ее отчасти утешило поздравление премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которое он разместил в Твиттере.

На пресс-конференции Серена Уильямс объявила себя борцом за права женщин:

Я продолжу бороться за женщин, бороться за нас, чтобы добиться равноправия

"Я не могу сидеть здесь и говорить, что не стоило называть его вором, потому что я думала, что он отобрал у меня гейм. Но я видела, как мужчины называют других судей, и я здесь для того, чтобы бороться за права женщин, за женское равноправие и все такое прочее. Для меня сказать "вор", а для него отобрать гейм... меня это заставило почувствовать, что это сексистский поступок. Он бы никогда не снял гейм с мужчины за слово "вор". Меня это потрясло. Но я продолжу бороться за женщин, бороться за нас, чтобы добиться равноправия. Например, Ализе Корне следовало позволить снять майку и не штрафовать ее за это. Знаете, это возмутительно. И я чувствую, что должна пройти через это, чтобы подать пример другой, у которой есть эмоции и которая хочет выразить их и быть сильной женщиной. Им будет это позволено благодаря тому, что случилось сегодня".

Французская теннисистка Ализе Корне была оштрафована за то, что во время матча переодела надетую задом наперед майку. Блогеры по этому случаю разместили сердитые твиты с фотографией победителя мужского турнира Новака Джоковича, который сидит на корте в перерыве между сетами голый по пояс.

Тем временем тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу подтвердил, что подавал знаки, сидя на трибуне во время матча, но при этом заявил, что не видит в этом ничего предосудительного:

"Ну да, честно говоря, я подавал сигналы. Не думаю, что она смотрела на меня, она даже не думала, что я делаю жесты, но я делал, как сто процентов тренеров в ста процентах матчей, так что надо прекратить это лицемерие. Не позволять игрокам выражать свои эмоции глупо. Да и разбитая ракетка – не Бог весть какое нарушение".

Мнения теннисной общественности разделились. Серену поддержала белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Она написала у себя в Твиттере:

"Если бы это был мужской матч, ничего такого не произошло бы".

В другом своем блоге она высказалась за отмену запрета на тренерские подсказки – по ее мнению, он дает простор для судейского произвола, ведь жесты можно толковать просто как непроизвольное выражение переживаний.

Аналогичных позиций придерживается победитель 12 турниров Большого шлема, поборница гендерного равноправия в спорте американка Билли Джин Кинг. Она пишет в Твиттере:

"В женском финале U.S. Open сегодня несколько вещей пошло совсем не так. Подсказки тренера должны быть разрешены в теннисе в любой момент матча. Это не так, и в результате теннисистка была наказана за действия своего тренера. Этого не должно было произойти".

Во второй записи Билли Джин Кинг касается вопроса о двойных стандартах.

"Если женщина эмоциональна, ее считают "истеричкой" и наказывают за это. Если мужчина делает то же самое, он "откровенный", и никаких последствий не бывает. Спасибо тебе, Серена Уильямс, за то, что указываешь на двойные стандарты. Нужно больше тех, кто скажет то же самое".

Однако не все согласны с этим. Билли Джин Кинг возражают:

"Правила есть правила. Проблема только в том, что слишком многие судьи не применяют их. Хороший спорт не проявляет неуважение к судьям таким образом, а у Серены в этом отношении дурные манеры".

Многие вспоминают, что у Серены длинный послужной список скандалов, а BBC и New York Times пишут, что статистика не подтверждает обвинений в двойных стандартах по признаку пола. В частности, на этом турнире женщины были оштрафованы всего 10 раз, тогда как мужчины – 23 раза.

А один из блогеров пишет, что Наоми Осака – тоже женщина, следовательно, гендерное равноправие тут ни при чем.

"Все ждут извинений перед Осакой. Это не про права женщин. Это про уважение к молодой женщине, которая играла лучше, чем она".

С последней фразой трудно не согласиться. Наоми играла и вправду лучше. И это главное.