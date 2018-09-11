C сайта Кремля удалили диалог Путина с рабочими из Приморья

С сайта Кремля удалили расшифровку беседы Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса "Звезда", которая состоялась во вторник во время визита президента в Приморский край.

В разговоре, расшифровка которого сохранилась в кэше Google, Путин спрашивает у рабочих "как им поживается", на что получает ответ "очень хорошо". Затем сотрудники комплекса сообщают президенту, что работается им тоже "прекрасно", предприятие у них "очень хорошее", а зарплаты – "приличные".

Однако далее Путин задает уточняющий вопрос: "Средняя зарплата на предприятии примерно какая? Около 90 тысяч?" На что получает ответ: "Нет, что вы… 30–40 тысяч".

Причина удаления расшифровки беседы неизвестна.