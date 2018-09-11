Иран грозит выйти из "ядерной сделки" с более развитой атомной программой

В случае, если иранская "ядерная сделка" развалится, Тегеран выйдет из этого соглашения с гораздо более развитой атомной программой, чем прежде. Такое заявление в интервью Associated Press сделал вице-президент страны Али Акбар Салехи, возглавляющий Организацию по атомной энергии Ирана.

Комментируя выход Вашингтона из многосторонней ядерной сделки, он назвал Дональда Трампа "проигравшей стороной". По его словам, при отказе от этого соглашения Тегеран может построить новые центрифуги, которые позволят обогащать уран в пять-десять раз быстрее по сравнению с нынешней ситуацией. Действующее соглашение разрешает Ирану пользоваться лишь ограниченным числом центрифуг старой модели. Обогащенный уран является ключевым компонентом ядерной бомбы.

Салехи заверил, что Иран выдержит новые санкции США. Американские меры уже сейчас значительно ограничивают иранскую внешнюю торговлю, а с ноября затронут еще и экспорт иранской нефти.

Агентство указывает, что Иран может столкнуться с возмездием со стороны Израиля, которому приписывают серию убийств иранских ученых-ядерщиков в период с 2010 по 2012 год. Салехи в беседе с Associated Press заявил, что еврейское государство столкнется с "суровыми последствиями", если проведет подобную операцию. При этом в конце июля телеканал ABC сообщал о том, что США при содействии Австралии могут нанести удары по атомным объектам Ирана.

В начале мая Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Документ предусматривал ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на отмену санкций. После демарша США Евросоюз поддержал Тегеран и пообещал принять меры для защиты от односторонних американских санкций против таких стран, как Иран и Россия. Несмотря на это, ряд европейских компаний покидают Исламскую Республику из-за опасений американских санкций.