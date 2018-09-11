Российским военным запретят писать в интернете о службе

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий российским военным писать в интернете о себе, службе и сослуживцах. Поправки в закон "О статусе военнослужащих" будут также распространяться на фото- и видеоматериалы, а также на данные служб геолокации, говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость изменений в законодательстве объясняют операцией российских вооруженных сил в Сирии. За нарушение закона предусмотрена дисциплинарная ответственность, а контрактникам может грозить увольнение.

Публикации военнослужащих в социальных сетях легли в основу многих независимых расследований о боевых действиях в Сирии, а также о возможном участии российских регулярных войск в вооруженном конфликте на востоке Украины. Российское министерство обороны отрицает его уже несколько лет.