Кириенко заявил о влиянии иностранных видеоигр на детей

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о том, что иностранные государства пытаются влиять на детей через компьютерные игры. По словам чиновника, видеоигры стали "пространством политической борьбы". Об этом сообщают "Ведомости".

Кириенко заявил о том, что во многих иностранных играх солдат российской армии "всегда будет выглядеть не очень симпатично". По мнению чиновника, это не случайность и к подобному нужно относиться соответствующим образом. "Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр", – заявил Кириенко.

В 2009 году из российской версии игры Call of Duty: Modern Warfare 2 был вырезан уровень "Ни слова по-русски". На нем игрок принимал участие в террористическом акте в вымышленном московском аэропорту. Депутаты Государственной думы предложили внести игру в список экстремистских материалов за "пропаганду экстремизма и насилия".

После массового убийства, совершенного Дмитрием Виноградовым в Москве в 2012 году, в России запретили игру Manhunt. По мнению депутатов, она могла подтолкнуть Виноградова к убийству.

В 2013 году в России из-за общественного резонанса перестали продавать диски с игрой Company of Heroes 2. Пользователей возмутила представленная в игре точка зрения на историю Великой Отечественной войны. Тем не менее цифровая версия Company of Heroes на территории России остается доступной.