Минфин РФ отменил размещение ОФЗ из-за обвала на рынке госдолга

Минфин России в третий раз за месяц отменил аукцион по размещению на рынке облигаций федерального займа. Об этом сказано на сайте министерства. Причиной такого решения стала, по заявлению ведомства, "неблагоприятная конъюнктура". Ранее, 6 сентября, глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснял эту ситуацию резким падением иностранного спроса на российские государственные облигации.

В конце августа Минфин разместил гособлигаций на сумму более 13 миллиардов рублей, однако спустя неделю ведомство был вынуждено признать аукцион несостоявшимся, заявив о "резко возросшей волатильности на финансовом рынке".

Обвал на рынке российского госдолга и резкое ослабление рубля происходит с того момента, как США анонсировали целый ряд санкционных пакетов, которые могут в том числе запретить операции с российским госдолгом.

С апреля ОФЗ потеряли 12% стоимости. Из-за обесценивания этих бумаг российские банки выводят ОФЗ с балансов как "токсичный актив", следует из обнародованного во вторник обзора Райффайзенбанкана. Там предположили, что таким образом банки избегают "отрицательных балансов" в свои заявках на получение кредитов у Центробанка.

На этом фоне Центробанк России сообщил о том, что за восемь месяцев этого года чистый вывоз капитала из России составил более 26 миллиардов долларов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда отток капитала превысил 9 миллиардов долларов.