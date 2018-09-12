США предупреждают Россию и Сирию последствиях ударов в Идлибе

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила Россию и Иран, что продолжающиеся бомбардировки позиций вооруженной оппозиции в Сирии могут повлечь за собой "крайне отрицательные последствия ". Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты ответят на любое применение армией Асада химического оружия.

Постпред России Василий Небензя возразил Хейли, что у Сирии нет химического оружия.

По словам американского дипломата, с начала месяца в районе Идлиба участились артиллерийские и ракетные обстрелы. Российские и сирийские самолеты, сказала Хейли, также нанесли более 100 авиаударов, в которых использовались так называемые "бочковые бомбы ", начиненные зажигательной смесью с дополнительными осколочными поражающими элементами.

Глава Пентагона Джеймс Маттис не высказался столь же однозначно, как Хейли, относительно реакции США на применение Сирией боевых отравляющих веществ, но отметил, что "Дамаск предупрежден. В апреле наши крылатые ракеты в качестве контрмеры в ответ на химатаку уничтожили почти пятую часть ВВС Асада. Посмотрим, одумался ли он с тех пор".

Это было второе за минувшие четыре дня заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб, последнем крупном оплоте вооруженной оппозиции.