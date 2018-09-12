Курт Волкер: Кремль не торопится урегулировать конфликт в Донбассе

Россия не торопится с мирным урегулированием конфликта на востоке Украины. С таким заявлением выступил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

В интервью Deutsche Welle Волкер отметил, что присутствие российских военных и продолжающийся конфликт в Донбассе создали огромные сложности для миллионов человек. По словам спецпредставителя, полтора миллиона жителей региона оказались в положении беженцев, а проживающие в зоне конфликта сталкиваются с серьезными гуманитарными проблемами.

Комментируя возможное проведение выборов в самопровозглашённых "Донецкой и Луганской народных республиках", Волкер подчеркнул, что выборы будут нелегитимны. Сами республики, по словам спецпредставителя, не имеют будущего в рамках минских договоренностей и как территориальные единицы они не должны существовать.

Волкер также предположил, что Москва не будет предпринимать новых попыток урегулирования вооружённого конфликта, ожидая результатов выборов на Украине в 2019 году.

Спецпредставитель отметил, что Вашингтон озабочен обстановкой и ростом числа военных кораблей в Азовском море. Он также упомянул, что Россия в "агрессивной манере" проверяет там украинские суда, направляющиеся в украинские порты. Волкер сообщил о готовности США помогать Украине в укреплении оборонных возможностей.

Жертвами конфликта на востоке Украины с 2014 года стали более 10 тысяч человек, сотни тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. США и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе. Москва свою причастность к конфликту на Украине отвергает.