США обвинили РФ в дезинформации против сирийских спасателей

Правительство президента Сирии Башара Асада и Россия ведут кампанию дезинформации против сирийской спасательной организации "Белые каски", подвергая их тем самым большому риску. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Она указала, что эта гуманитарная группа спасла в Сирии "тысячи жизней" и продолжает оказывать помощь тем, кто в эти дни страдает от бомбардировок России и сил "режима" Асада. Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон и все международное сообщество "поддерживают их героическую деятельность".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудники "Белых касок" якобы готовят съемки постановочной химической атаки, которая, по версии российской стороны, должна стать поводом для удара западной коалиции по объектам сирийского правительства. Москва считает, что "Белые каски" участвовали в "инсценировке" апрельской химической атаки, в проведении которой США и их союзники обвинили Дамаск.

Как сообщали СМИ на прошлой неделе, американская разведка установила, что Асад разрешил своей армии применить боевые отравляющие вещества при наступлении в провинции Идлиб. В минувшую пятницу телеканал CNN рассказал об подготовке Пентагоном предварительного перечня сирийских целей для вероятной атаки. В начале сентября Министерство обороны США пригрозило Асаду немедленным ударом в случае применения химоружия.

В последние дни самолеты России и Сирии проводят бомбардировки в Идлибе, несмотря на предупреждения ООН, США, Турции и других стран о риске гуманитарной катастрофы в провинции, где проживают 3 миллиона человек, в том числе миллион детей. Москва, Дамаск и Тегеран настаивают на том, чтобы Идлиб — последний оплот вооруженной оппозиции — перешел под полный контроль Асада.