Возбуждены дела о хищениях средств Фонда кино

Российские правоохранительные органы возбудили два уголовных дела о хищении средств, выделенных Фондом кино на создание фильмов. Эту информацию, ранее появлявшуюся в СМИ, сегодня подтвердила пресс-служба МВД России.

Названия картин в ведомстве не уточнили, но источники ТАСС сообщают, что речь идет о фильмах "Суперпапа", "Боб" и "Сны Севы Горелова".

Ранее в сентябре издание РБК сообщало, что сотрудников компании "Артополион" подозревают в хищении 25 миллионов рублей, выделенных на "Суперпапу" и "Боба". В публикации также упоминалась кинокомпания "25 этаж". РБК писало, что люди, представившиеся ее сотрудниками, предположительно похитили 10 миллионов рублей, выделенные из бюджета.

По данным РБК, уголовные дела связаны с заявлением министра культуры Владимира Мединского. Сообщалось, что он еще весной обратился с жалобой на два десятка компаний, якобы не вернувших Фонду кино деньги.