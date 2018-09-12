"Проект": в СССР проводились испытания "Новичка" на военных

В 1982 году в СССР проводились эксперименты по использованию яда из группы "Новичок" на военнослужащих. Об этом сообщает издание "Проект".

Информация об испытаниях "Новичка" на секретном объекте Шиханы в Саратовской области на по меньшей мере одном военнослужащем подтверждена решением суда. Речь идет о 23-летнем лейтенанте Владимире Петренко.

Как выяснило издание, эксперимент длился около 30 секунд. По словам Петренко, как только "произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких". По словам одного из создателей "Новичка", ученого Владимира Углева, на военнослужащем, возможно, тестировали небольшие дозы яда. В этом случае видимых нарушений для организма нет, хотя последствия опытов предугадать трудно.

В 90-е годы лейтенант подал иск о компенсации вреда здоровью: после эксперимента у него появились заболевания желудка, дыхательных путей и кожи. Верховный суд (документ есть в распоряжении "Проекта") вынес решение о том, что вреда военнослужащему эксперименты не нанесли и что в реабилитации после опытов он не нуждался.

По словам Петренко, эксперимент мог проводиться в отношении еще 40 военнослужащих.

Испытания проводились в рамках секретной программы "Фолиант", которая велась Министерством обороны. Ученым удалось синтезировать четыре вещества, которые называют "Новичком", сообщает издание. Ранее власти России отрицали существование такой программы.

В марте в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" были отравлены двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль. Москва обвинения отвергает.