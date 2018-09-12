Европарламент согласился ввести санкции в отношении Венгрии

Депутаты Европарламента на своем заседании в Страсбурге в среду, 12 сентября, одобрили санкции в отношении Венгрии.
Ранее Евросоюз обвинил Будапешт в нарушении принципов разделения властей, ущемлении политических свобод и коррупции.
Теперь Совету Евросоюза предстоит решить, будет ли в отношении Венгрии введена штрафная процедура в соответствии с Договором о Европейском Союзе. Согласно статье 7 Договора, страну можно лишить права голоса в ЕС. Если Совет ЕС согласится с введением санкций Будапешту придётся предоставить объяснение своих действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая во время дебатов, обвинил депутатов в притеснении его страны за борьбу против миграции и защиту христианских ценностей.
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