Более 60 бизнес-гигантов США выступили против тарифов Трампа

Более 60 крупнейших американских корпораций объединили усилия в борьбе против тарифной политики Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. В состав бизнес-коалиции входят такие экономические гиганты, как "Американский институт нефти", Exxon Mobil, Chevron, Microsoft, Apple, IBM, Facebook, Amazon.com, Walmart и другие.

На протяжении восьми месяцев они убеждают администрацию Белого дома в неэффективности новых тарифных мер. "Антитрамповский" союз объединяет компании практически из всех секторов американской экономики.

Теперь эта группа намерена остановить протекционистский марш Трампа через работу с республиканскими законодателями. Их призовут убедить американского президента в том, что начатая им тарифная война может перечеркнуть его достижения, связанные с налоговой реформой и дерегулированием.

Сам глава Белого дома настаивает на том, что его торговые меры позволят защитить американский бизнес и сократить безработицу в США. На днях он анонсировал принятие новых пошлин в отношении товаров из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Эта мера дополнит уже действующие против Пекина пошлины на сумму 50 миллиардов долларов. Китайские власти отвечают симметричным образом.

На днях вопреки призывам Трампа автомобилестроитель Ford Motor отказался переносить выпуск компактного внедорожника Focus Active из Китая в США. В компании заявили, что это решение было бы "невыгодным" для нее.