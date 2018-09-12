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В Москве прокремлевские активисты разгромили выставку

Одна из работ Василия Слонова – топор с изображением Путина

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В Москве разгромили выставку художника Василия Слонова, открывшуюся в галерее "11.12" на "Винзаводе".

Видео с нападением опубликовала на своей странице в Фейсбуке академик Российской академии художеств Айдан Салахова. На ролике видно, как лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный под псевдонимом Гоша Тарасевич, и экс-депутат Совета депутатов Замоскворечья Игорь Брумель выносят с выставки Слонова картины, плюют в Салахову и называют ее "мразью" и "обезьяной". Все это происходит в присутствии сотрудников полиции, которые не вмешиваются и не пресекают нападение.

Кроме того, активисты, которых связывают с Кремлем, облили картины Слонова внутри галереи краской и неизвестной пахучей жидкостью. В частности, их возмутило произведение художника, на котором соседствуют изображения Путина и человеческого черепа. Таким образом, по мнению активистов, Слонов оскорбил президента, а организаторы выставки "продемонстрировали свою нелюбовь к России".

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