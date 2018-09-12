Transparency International: Россия не борется с экспортом коррупции

Международная антикоррупционная организация Transparency International включила Россию в список стран, которые не предпринимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Об этом говорится в ежегодном докладе "Экспорт коррупции".

Вместе с Россией к той же группе стран эксперты отнесли Бельгию, Гонконг, Люксембург, Сингапур, Турцию, Финляндию и Японию.

По данным Transparency International, с 2014 по 2017 год в России не было возбуждено ни одного дела о подкупе иностранных должностных лиц.

При этом Россия в числе 44 государств подписала Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с таким подкупом в международных коммерческих сделках. Как следует из условий Конвенции, страны, подписавшие ее, обязаны наказывать компании за коррупционные практики в других странах.

Лучшие показатели в борьбе с экспортом коррупции, по оценке Transparency International, показали США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия и Израиль.