ООН: В этом году войска Асада трижды применяли химоружие

Войска сирийского президента Башара Асада в этом году трижды применяли химическое оружие против мирного населения, чтобы вернуть под свой контроль ряд территорий. К такому выводу пришла Независимая международная комиссия по расследованию при Организации Объединенных Наций.

Согласно докладу, который представило Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, силы Асада в январе и феврале с помощью ракет провели химические атаки в густо населенных жилых районах Восточной Гуты. В результате пострадали 24 человека, в том числе 6 детей и 10 женщин. У них проявились симптомы, характерные для отравления боевым хлором, такие как кашель, жжение, першение в горле и тошнота.

Аналогичный случай был зафиксирован в Идлибе в феврале. Комиссия установила, что вертолеты правительственной армии сбросили в этой провинции два баллона с газом. Тогда пострадали по меньшей мере 11 человек.

Отмечается, что в ходе расследования комиссия опросила более чем 400 очевидцев.

В настоящее время специалисты ООН продолжают расследовать предполагаемую химатаку, совершенную 7 апреля в городе Дума, где погибли 49 местных жителей и пострадали до 650 человек, сообщает Reuters.

Авторы документа указывают, что наступление в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе.

Россия и Сирия отрицают факт применения сирийской армией химического оружия. Москва обвиняет сирийскую оппозицию в "инсценировках" химатак. Пентагон грозит Асаду немедленным возмездием в случае нового использования отравляющих веществ.

В последние дни самолеты России и Сирии проводят бомбардировки в Идлибе, несмотря на предупреждения ООН, США, Турции и других стран о гуманитарных рисках в провинции, где проживают 3 миллиона человек, в том числе миллион детей. Москва, Дамаск и Тегеран настаивают на том, чтобы Идлиб – последний оплот вооруженной оппозиции – перешел под полный контроль Асада.