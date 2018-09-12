Участник Pussy Riot Петр Верзилов в больнице с признаками отравления

Издатель "Медиазоны" и участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов попал в реанимацию с признаками химического отравления. Об этом со ссылкой на Веронику Никульшину, девушку Верзилова сообщает "Медуза".

Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение вечером 11 сентября, когда он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении Никульшиной.

Близких Верзилова отказываются пускать к нему в палату. Врачи заявили Никульшиной только то, что Верзилову поставили диагноз "отравление", он находится в тяжелом состоянии, но реагирует на своё имя.