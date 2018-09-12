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Чехия планирует перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Президент Чехии Милош Земан

Чехия планирует перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Такое решение было принято на совместном заседании президента страны Милоша Земана, премьер-министра, председателя нижней палаты парламента, главы МИД и министра обороны, передает агентство France-Presse и израильский телеканал i24NEWS.

В прошлом году президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и приказал перенести туда американское посольство. Израиль приветствовал это решение, но оно вызвало резкую критику со стороны палестинцев, а также союзников и оппонентов Вашингтона.

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