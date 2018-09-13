Опрос: доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за 9 лет

Доверие россиян к новостям на телевидении за девять лет снизилось почти на треть с 79 до 49 процентов. Причем за последние пять лет этот показатель снизился на 12 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", которые сегодня публикуют "Ведомости".

Доверие к информации интернет-изданий за этот же период выросло с 7 до 24 процентов. Почти четверть респондентов заявили, что тему изменения пенсионного возраста более объективно освещают в интернете, а не в теленовостях. Кроме того, респонденты отметили, что в интернете "полнее и объективнее" освещают жизнь и состояние политиков и чиновников, экономическую ситуацию, а также протестные акции и внешнюю политику.

Тем не менее, 73 процента респондентов всё еще называет телевидение главным источником новостей. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет мнения разделились почти пополам: 49 процентов предпочитают телевизор, а 51 процент — интернет. Среди респондентов старше 55 лет эти показатели составляют 89 процентов и 18 процентов соответственно.