В Екатеринбурге требуют освободить сторонницу Навального с эпилепсией

Десятки жителей Екатеринбурга потребовали освободить больную эпилепсией сторонницу Алексея Навального Ирину Норман. Об этом сообщает "Новая газета".

Вчера суд назначил ей 15 суток административного ареста за участие в несогласованной акции против пенсионной реформы 9 сентября. Норман просила любого наказания, кроме ареста. Суду были представлены справки о ее заболевании и необходимых ей медикаментах. Однако суд не смягчил своего решения.

57 человек, в том числе бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, направили обращение министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову, министру социальной политики региона Андрею Злоказову и уполномоченному по правам человека в области Татьяне Мерзляковой с требованием вмешаться в ситуацию. В российских изоляторах, как правило, нет необходимых лекарств, и если у арестованной активистки случится приступ, возможен летальный исход, говорится в письме.

Подписавшие обращение указывают, что наказание Ирине Норман по закону можно заменить штрафом или обязательными работами.

Реакции властей на обращение пока не последовало.