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Археология. Тундра у стен Кремля
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13 сентября
18 минут(ы) назад
13 сентября
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Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.