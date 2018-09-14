"Никто не будет бедным". Как работает пенсионная система в Дании

Датскую пенсионную систему рейтинг Mercer называет лучшей в мире: выплаты по достижении 65 лет позволяют датским пенсионерам жить безбедно даже в тех случаях, если в более молодом возрасте человек имел низкую зарплату или по каким-то причинам не работал вообще. Бывшая жительница Украины, пенсионеры на улицах Копенгагена и эксперты рассказали телеканалу Настоящее Время, кто и сколько получает на пенсии в Дании и от чего зависят эти выплаты.

"Бедность среди пенсионеров – очень необычное явление"

Датская пенсионная система имеет два основных элемента – это пенсия от государства и пенсия, которую человек получает из пенсионного фонда. Государственная пенсия рассчитывается таким образом: если у человека был высокий доход и есть большие накопления, она будет ниже. И наоборот, если человек не зарабатывал много или вообще не работал, то государство будет платить ему больше, рассказывает Торбен Андерсен, профессор экономики Орхусского университета.​

Государственная пенсия помогает пожилым людям избежать бедности, а пенсия из пенсионного фонда пропорциональна его доходу во время трудовой деятельности.

Те, у кого нет пенсионных накоплений, получают так называемую базовую пенсию. В случае если человек живет один, эта сумма составляет около 18 тысяч датских крон (около 2800 долларов), говорит Андерсен. Из этой суммы надо платить некоторые налоги, но денег все равно будет достаточно для того, чтобы жить в достатке.

Бедность среди пожилых людей в Дании – это очень необычное явление, подчеркивает профессор. Как правило, это касается лишь людей, которые переехали в страну в немолодом возрасте: они могут рассчитывать только на часть государственной пенсии. А если взять в качестве примера среднего датчанина, не очень богатого, то его пенсия составит примерно 65–70 процентов от его трудового дохода. Это, в принципе, позволяет сохранить привычный уровень жизни, ведь в пенсионном возрасте некоторых расходов у вас уже нет.

Моя жизнь на пенсии только началась

Ольге Фруерлунд 76 лет, она приехала в Данию 18 лет назад из Севастополя. На тот момент в Украине она уже вышла на пенсию – в 55 лет. Говорит, что жить было очень трудно, но как-то справлялись. В Европу женщина перебралась, чтобы помогать дочери. Но так случилось, что дочь умерла, а на попечении Ольги остались трое внуков.

В Дании Ольга вышла замуж, выучила язык и опять пошла работать. На тот момент ей было около 60 лет. Через пять лет с должности заведующей отделом в магазине Ольга вышла на пенсию. Тут-то и оказалось, что полноценную базовую пенсию она получать не сможет, а в ее личном пенсионном фонде денег также будет совсем немного из-за небольшого стажа работы в страны.

"На тот момент я жила в Дании 8 лет, а для получения полноценной базовой пенсии надо прожить здесь 40 лет. Естественно, моя пенсия была маленькой. Но администрация коммуны (административная единица в Дании. – НВ) рассмотрела мое дело. И мне добавили до прожиточного минимума", – рассказывает Ольга.

Потом у Ольги умер муж, она осталась одна, что также повлияло на ее ситуацию. По датским законам, когда один из супругов пенсионного возраста умирает, часть его накоплений получает вдова или вдовец. Сумма зависит от особенностей пенсионного плана в фонде и от того, в каком возрасте умер человек. Если в раннем, то сумма будет выше, и наоборот. Кроме того, в случае смерти супруга государственная пенсия также изменяется, чтобы человек не оказался за чертой бедности.

"Если тебе не хватает пенсионных денег, то ты идешь в коммуну и разговариваешь со своим rådgiver – это человек, который поможет найти правильное решение. Вот, например, мне нужно было сделать зубной протез – государство частично мне его оплатило. Но они смотрят на твои доходы: если ты в состоянии оплатить это сам, могут отказать", –рассказывает пенсионерка.

Для пенсионеров в Дании предусмотрены многие льготы. В основном это доплата на аренду жилья и бесплатная медицина.

Визит к врачу Ольге оплачивает государство, а лекарства – в зависимости от дохода человека. "К примеру, у меня есть проблемы с давлением – 85 процентов стоимости медикаментов мне оплачивает государство", – поясняет женщина.

Те, кто живет в стране долго и имеет накопления, могут позволить себе купить дом и живут в большом достатке, рассказывает Ольга Фруерлунд. Она же снимает дешевую и небольшую (45 кв. м) квартиру в Копенгагене – в районе, где живут много пожилых людей. "Я этому государству не успела дать того, что я дала своему государству, – говорит она. – Но тем не менее мне предоставили возможность жить в отдельной квартире".

В очереди на эту квартиру она стояла год. Коммуна покрывает часть аренды из-за ее не очень высокой пенсии.

"В целом получается, что я плачу 3000 датских крон за аренду вместе с коммунальными платежами (около 470 долларов. – НВ). Но повторюсь, что это самое дешевое жилье", – поясняет пенсионерка.

По словам Ольги, на питании она не экономит – "нельзя, особенно старикам". На еду у нее уходит столько же, сколько и на квартиру.

В этом году она не может себе позволить поехать отдыхать за границу, так как делала зубной протез, но надеется подсобрать денег на следующий год. "Но все скромно, все очень скромно в плане расходов. За год я могу собрать 3000–4000 крон (470–620 долларов) на поездку – отдохнуть или увидеть что-то. Но мне еще помогают внуки".

Вспоминая свою жизнь в Украине, Ольга Фруерлунд говорит, что в Дании пожилым людям уделяют больше внимания: "Когда я вышла на пенсию, было ощущение, что моя жизнь только началась – в стране очень большие возможности для людей старшего поколения".

В каждом районе Копенгагена есть отделение организации Aeldre Sagen. Она помогает пожилым людям и дает возможность, например, учить иностранные языки или купить недорогие экскурсии и поездки.

"Есть скидки на путешествия, можно заниматься спортом. Я, например, хожу в хор и на пилатес. Бесплатно занимаюсь танцами – не потому, что я хочу выступать, а для своего развития, чтобы убежать от деменции", – перечисляет Ольга.

Давать людям "подушку безопасности" – очень благородная идея

Помимо государственной пенсии, на которую могут рассчитывать все пожилые датчане, в стране существует накопительная система. "Например, вы работаете в частной компании, и сумма, равная 12 процентам от вашей зарплаты, перечисляется в пенсионный фонд: из них 4 процента платите вы, а 8 процентов платит ваш работодатель", – рассказывает финансовый консультант Марк Хансен.

Предприниматели и владельцы маленьких компаний, по его словам, могут не делать пенсионные отчисления. Но в этом случае сотрудники не накапливают пенсионные сбережения и остаются незащищенными.

По словам Марка, обычно налоги в Дании составляют около 40 процентов, но если доходы человека выше определенного предела, то налоги увеличиваются до 57 процентов.

​"Конечно, это может быть много для некоторых, но благодаря этим налогам у нас и работает надежная система благосостояния, – объясняет Марк Хансен. – Если вы попали в неблагоприятную ситуацию, например, не смогли накопить на пенсию, то вы будете получать государственную пенсию, а она формируется из налогов, которые платят люди".

Марк Хансен уверен, что давать людям "подушку безопасности" – это очень благородная идея. "Я имею в виду государственные пенсии, несмотря на то что на них люди не могут позволить себе такой же уровень жизни, как если бы они работали.

С одной стороны хорошо, что накопительная система стимулирует людей откладывать сбережения на пенсию. Далеко не все способны это делать. С другой – люди сами могут решать, хотят они накапливать или нет".

Что говорят сами датчане

Бирте, 86 лет

У моего мужа была пенсия, и я сейчас получаю пенсию своего мужа и параллельно получаю государственную пенсию.

У него была хорошая зарплата, и у меня пенсия вдовы после него (enkepension), поэтому мне живется хорошо. Наверное, есть и недовольные системой, но мне живется хорошо.

Горм, 53 года

Система хороша, потому что она способствует широкой социальной защите. Но у нас несколько систем, частные пенсии или преждевременные пенсии, для тех, кто сумел накопить раньше пенсионного возраста. Но вообще, у нас сильная социальная защита, и люди, которые стареют в Дании, не бывают бедными или очень бедными. Я думаю, в общем, система хороша.

Дорис, 74 года, и Кирстен, 64 года

– Я свои личные деньги инвестировала в пенсию, я не думаю, что я получаю что-то особенное, но так я себя обезопасила.

– Когда человек выходит на пенсию, есть ли у него возможность путешествовать?

– Да, конечно, я думаю, это слишком дорого – находиться в Дании. Вот мы так и познакомились, мы были на Гоа.

– Но мы все равно жалуемся.

– Да, мы жалуемся всегда.

– Хотя живется нам хорошо.

Как в Дании проходила пенсионная реформа

Торбен Андерсен, профессор экономики Орхусского университета, рассказывает, как в Дании ввели систему накопительных пенсий. Правительство, по его словам, стимулировало людей копить на пенсию, в том числе налоговыми льготами: учитывая высокий уровень налогообложения в Дании, для многих это в итоге оказалось выгодно.

"В 1980–90-е годы шли большие дискуссии по этому поводу, но также была и большая воля к тому, чтобы это сделать, – вспоминает он. – К накоплению людей стимулировали налоговыми послаблениями, и систему приняли довольно быстро. Впоследствии не возникало серьезных предпосылок для ее отмены. Сейчас все видят, что это была хорошая идея, и большинство людей довольны накопительной пенсионной системой. Работодатели также поддерживали эту идею".

"В Дании все боялись одной проблемы: вы платите в пенсионный фонд, а он эти деньги инвестирует. Но куда? Но в реальности этот вопрос не стал большой проблемой. Руководители пенсионных фондов быстро поняли, что они должны служить интересам людей, то есть наиболее выгодно для людей вкладывать их деньги. Сейчас работа пенсионных фондов очень прозрачна: есть много правил, чтобы избежать ситуаций, когда деньги используются не в тех целях", – подчеркивает Андерсен.

Пенсионных фондов в Дании много: есть наполовину государственный ATP, есть некоммерческие, есть частные коммерческие: выбор у людей большой.

В настоящее время в Дании и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 65 лет. Но недавно было решено увеличить пенсионный возраст до 67 лет, и затем привязать его к ожидаемой продолжительности жизни.

"Власти хорошо объяснили необходимость этих изменений, – говорит Андерсен. – Все понимают, что государство не собирается ничего воровать. Это часть социального контракта. Медицина у нас обеспечивается государством, образование также бесплатное. Но бесплатного ничего не бывает – в Дании довольно высокие налоги. Они идут на пенсии, образование, пособия, медицину и так далее. Это социальный контракт: люди готовы платить высокие налоги, потому что они видят, что их налогами мудро распоряжаются, деньги идут на нужные вещи. Это важный элемент того, что мы называем "государство всеобщего благосостояния".