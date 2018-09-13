RT показал фрагмент интервью с "Бошировым" и "Петровым"

Телеканал RT показал в прямом эфире фрагмент интервью с двумя людьми, которые представились как "Александр Петров" и "Руслан Боширов" – людей с такими именами следствие в Великобритании ранее обвинило в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая и взяла интервью, ранее написала, что эти люди сами позвонили ей – в тот же день, когда российский президент Владимир Путин заявил, что властям известно, кто такие Боширов и Петров, и что они не являются сотрудниками спецслужб, и в их действиях не было криминала.

На вопрос Симоньян "Кто вы такие?" двое мужчин ответили, что один из них – Петров, а другой – Боширов.

На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. То, что они ездили в Солсбери дважды - 3 и 4 марта - они объяснили тем, что 3 марта город был "завален снегом", и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась.

Они также заявили, что не знали, кто такой Скрипаль, и не знают, приближались ли к его дому. Они также отрицают, что у них был с собой "Новичок". Они сказали, что не работают в российских спецслужбах, а являются "предпринимателями средней руки" и занимаются фитнесс-индустрией и спортивным питанием.

На вопрос о том, почему они всюду ходили вместе, "Петров" и "Боширов" ответили, что не стоит лезть в их личную жизнь.

Они также заявили, что после обвинений со стороны Британии их жизнь превратилась в кошмар, и попросили у Маргариты Симоньян "защиты".

Позднее RT опубликовала интервью целиком.

Никаких доказательств того, что речь идет именно о тех людях, которых обвиняет Великобритания, кроме слов самих "Петрова" и "Боширова", телеканал RT не привел.

Британские власти ранее опубликовали видеозаписи и фото людей, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок". Они были названы как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", причем следствие не исключило, что это подставные имена. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что речь идет об агентах российской военной разведки, а сама операция согласовывалась в российском политическом руководстве.

Бывший агент ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. После долгого лечения они выжили и были выписаны из больницы, сейчас их местонахождение не известно.