Интервью Петрова и Боширова. Краткое изложение и комментарии

Два человека, известные как Александр Петров и Руслан Боширов – подозреваемые Великобританией в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта, дали интервью телеканалу RT на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что знает об этих двоих, что они гражданские лица, не причастные к преступлению.

Вот краткое изложение 25-минутного интервью главному редактору телеканала Маргарите Симоньян:

На вопрос, что они делали в Солсбери, Петров и Боширов ответили, что в Великобританию приехали "оторваться", что друзья давно советовали им посетить "прекрасный туристический город", и подробно пересказали, чем он знаменит: собор со 123-метровым шпилем и "самыми первыми часами".

Петров и Боширов описали, что из-за снегопада в городе был транспортный коллапс, "город был полон жижи", и они не попали в Стоунхендж (находящийся в пяти милях от Солсбери), поэтому уехали обратно в Лондон и вернулись в город на следующий день.

По их словам, должны существовать фотографии того, как они "наслаждались английской готикой, красотой" – очевидно, имея в виду, с камер слежения.

Симоньян задала вопрос, фотографировались ли они сами, и они ответили утвердительно, но на ее предложение продемонстрировать фотографии не отреагировали.

На вопрос, проходили ли они мимо дома Скрипалей, Петров и Боширов отвечают, что не знают, где он, потому, может быть, и проходили. Боширов сказал, что до того, как "начался этот кошмар", он не слышал фамилии Скрипалей.

Петров и Боширов отрицали, что у них было с собой отравляющее вещество "Новичок" в упаковке от духов (как утверждает британская полиция): "нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо?"

Симоньян задала вопрос: "На видео вы все время показаны вместе, находились вместе, жили вместе, ходили вместе. Что объединяет вас двоих?" На это Боширов говорит: "Давайте мы не будем лезть в частную, личную жизнь".

На вопрос, работают ли в ГРУ, Боширов и Петров отвечают: "Нет".

Когда Симоньян спрашивает, где они работают: "Вы взрослые мужчины, должны на что-то жить", они отвечают неопределенно "предприниматели средней руки", говорят, что если расскажут про свой бизнес, то "пострадают люди, с которыми они работают". Говорят, что работают в фитнес-индустрии: "спортивное питание, витамины, протеины..."

Симоньян задает вопрос о многочисленных поездках Боширова и Петрова в Европу, о которых говорилось в сообщениях британской стороны, на это Боширов отмахивается, что, мол, "британская сторона много чего утверждает", и неожиданно начинает говорить о гостинице, в которой они жили: "Утверждают, что мы и жили в номере, в котором показывают одноместную кровать, а то, что соседние номера двухместные и трехместные, и это нормально для приезжего заселиться в одном номере двухместном. Экономия денег, это быт, жить вместе веселее, проще". Симоньян на это отвечает: "Можете не оправдываться, односпальная у вас была кровать или двуспальная, это сейчас мир волнует меньше всего".

После этого Петров подтверждает, что они ездили в Европу, в основном по делам бизнеса, "в Швейцарию пару раз" – но на отдых.

В конце они говорят, как тяжело им приходится из-за шумихи вокруг их имен, и выражают надежду, что ситуация разрешится, английская сторона принесет извинения: "Если есть такая возможность, просто оставьте нас".

Реакции на интервью

Обстоятельства, при которых Петров и Боширов дали интервью Симоньян, вызвали интерес комментаторов:

Причем герои напросились на интервью сами, а телефон главреда RT найти, как теперь все знают, очень легко.

Такое изложение событий уже не всем кажется слишком правдоподобным.

Николай Травкин:

- Как?! Вы до сих пор не знаете номера мобильного телефона Маргариты Симоньян?!? Тогда спросите у любого разносчика цветов - вам каждый его скажет.

Глеб Морев:

Я не знаю мобильного Симоньян. Наймусь курьером.

Ольга Маховская:

РОЗЫГРЫШ. Вначале Путин сообщил широкой публике, кто эти люди, Петров и не-Петров, потом, днем позже, эти люди позвонили "исключительно" Симоньян, э.... наверное, он их к ней подослал, чтобы рассмешить? любит розыгрыши. Она ж не смотрит чужие каналы, в отличие от россиян, впервые услышала имена отравителей.

Секрет, который знает только он, только он, только он. Страшно представить при каких сумеречных обстоятельствах рождаются такие мульки.

Андрей Калих:

Между прочим, советую Симоньян после встречи лапки-то помыть... И не брать ничего в рот со стола... На всякий случай.

Содержание разговора тоже не подкачало. Например, рассказ о том, как Петров и Боширов поехали смотреть достопримечательности Солсбери, тоже звучит не очень убедительно.

Илья Шепелин:

— Что вы там делали?

— Друзья нам давно советовали посетить этот прекрасный город.

— Прекрасный город? Солсбери?!

— Да.

— А чем он прекрасен?

— Ну там есть, эээ, этот знаменитый собор... Солберецкий собор!

Просто чудесно. Ощущение, как от классических пресс-конференций Януковича.

Елизавета Осетинская:

Что ж они вам не подсказали, там ещё Стоунхендж недалёко

Александр Винокуров:

‪В общем, парни просто собор в Солсбери хотели посмотреть. Посмотрели, а потом спрятались так, что их смогли только Путин и Маргарита Симоньян разыскать.

Остап Кармоди:

Вот все говорят: собор, собор. Ото всех мы слышали про него, а сами ни разу не видели. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходили по Солсбери с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видели собора. Потому что это у нас всегда так: когда мы ищем собор, мы неизменно попадаем к дому Скрипалей,

Александр Сотник:

Ах, эти мирные туристы!..

Владимир Милов:

Ну и морды у этих туристов-ГРУшников.

Еще очень похоже, что герои интервью пытаются сделать вид, что они гомосексуальная пара. По крайней мере, такой вывод многие делают из их уклончивого ответа на вопрос, кем они друг другу приходятся.

Да и Маргарита Симоньян как будто эту тему пыталась подчеркнуть.

Пётр Фаворов:

«Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь»

Это первый шаг к легализации гей-браков?

Словом, если интервью кого-то в чем-то убедило, то скорее не в том, в чем должно было.



​Наталья Пелевина:

Зря они пустили Петрова и Баширова на ТВ. Теперь более чем когда-либо очевидно, что это ГРУшники. Лица, поведение, ответы все глупые. Собор они ездили смотреть. Ну да ну да )) Лгут, молчат, запинаются. От полной безысходности их выпустили в паблик.

Роман Попков:

Я думал, что обращение генерала Золотова - это верх совершенства в плане пиара, ничего более прекрасного быть не может. Но интервью ГРУшников Маргарите Симоньян - это ведь новая высота.

Сергей Шмидт:

Очень изменились российские разведчики со времен актера Вячеслава Тихонова.

Стас Кувалдин:

Вообще это <ужас> какой-то. То есть даже Луговой с Ковтуном выглядели на порядок убедительнее.

Обычно такие интонации в каких-то криминальных хрониках бывают - ну, там репортажи из отделений с вопросами к похитителям мобильниов.

Чуваки очень старательно излагают заученную версию ("Там собор - там очень красивый собор, он известен во всем мире, шпиль высотой 123 метра"), и понятно, что им очень сложно, и они стремаются почти как на допросе

(даже обидно за ГРУ - хотя нет, <плевать> на них уже)

Кирилл Шулика:

Я так и не понял, зачем оно все было. Их надо было показывать либо раньше, сразу после обвинений, причем, на работе, типа вот работаем, не знаем ничего, а журналисты приехали снимать, либо вообще не показывать. Совсем! Вот показать так это провал либо операции прикрытия, если это они, либо операции оправдания, если это не они.

Дмитрий Ольшанский:

Интервью, которое Марго Симонян взяла у Петрова и Боширова - это, конечно, полная катастрофа нашей разведки и пропаганды.

Собственно, я давно уже начал подозревать, что нет в этой истории (как и почти всегда) никакой конспирологии, а есть одна безысходная колхозная тупость и деградация.

Так и оказалось.

Сидят двое из ларца - и даже одеты одинаково.

Вид - стопроцентно мелко-гэбэшный.

Сказать им нечего.

- А почему вы путешествуете-то вдвоем?

- Давайте не будем лезть в частную жизнь.

- А какой у вас бизнес?

- Ну это, там, фитнесс. Давайте не будем.

- А что делали в Англии?

- Собор хотели посмотреть. Собор с часами.

Да-да, так и вижу этих гоповатых пареньков, которые обычно ведут "профилактические беседы", бьют кого-нибудь в подъезде или показания снимают, - жаждущими британской.. это, как ее, готики, короче.

Но с ними-то все понятно и неинтересно.

Интересно другое: деградация известных структур, которая дошла до такого уровня, что Андропов на их фоне - вылитый Рафаэль, титан Высокого Возрождения.

Ведь можно же было сочинить людям легенду, потренировать их, сделать им правдоподобные документы, которые и показать на камеру, объяснить, почему они вдвоем (а если в геев играть - значит, надо стиснуть зубы и всерьез поиграть в геев), поработать, в общем.

Но нет.

Слишком сложно.

Глядя на эту парочку, глядя на то, какими их выпустили поговорить со всем миром - понятно, почему Скрипаль остался жив, а вся история выплыла.

Вот поэтому.

Потому что "собор с часами" и "давайте не будем".

И один синий свитер на двоих.

Все это очень грустно.

И дело вовсе не в том, что я переживаю за организаторов и исполнителей этого дела, которые так мощно опозорились.

Дело в том, что если так у нас работают спецслужбы, - то как у нас работает вообще все?

Николай Руденский:

"...Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили, понял?.. Ну, например, выдумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили, понял?

Боширов обрадовался:

- Ага, понял! Можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился и ребенок этот - бух!.. В воду упал! А мы его вытащили… Тоже красиво!..

- Ах, это ты, Петров, - сказала Симоньян. - Что ж, входи! Интересно, где это ты пропадал?

А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать, а так, говорю что попало, все подряд, только чтобы время протянуть:

- ...Вдвоем мы, вместе с Бошировым… Вот оно как. Ого!.. Ну и дела. Так и так! И так далее".

Николай Кононов:

Рассказ "туристов", поехавших в Англию "оторваться" и заодно взглянуть на собор в Солсбери, напоминает только одно:

"Чем больше Варенуха повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса! Разбитие восьми бутылок белого сухого "Ай-Даниля". Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. <...> Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор... тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все — ложь! Ложь от первого до последнего слова."

Игорь Эйдман:

Стал известен текст интервью, которое дали Симоньян Боширов и Петров

Сгорели мы по недоразумению —

На Скрипалях погорели, на их отравлении.

Теперь в Москве мы служим вновь в ЧКа —

ЧКа Боширов и Петров ЧКа.

А в Солсебри— не жизнь, а темень-тьмущая:

Кругом майданщики, кругом наушники,

Кругом ужасное к нам отношение

И очень странные поползновения.

Английские нас мордовали там чиновники,

И Элтон Джон все звал к себе в любовники.

Дмитрий Бутрин:

(на злобу дня)

Фитнес-геям из города Маслова

Нет спасенья от тяги к прекрасному:

Снятся бури и штили,

Солсберийские шпили

И бобер по-армянски под красное.

Татьяна Становая:

Итак, как готовилось интервью с товарищами Петровым и Бошировым. Поставлена была цель – формирование образа, который кардинально расходится с представлениями об условном «Джеймсе Бонде». Элементы образа:

- туристы. Доказательство – демонстрация знания о достопримечательностях Солсбери.

- жертвы. Демонстрация подавленности, угнетенности, растерянности.

- психологическая слабость. Товарищи представлены как психологически уязвимые люди со слабым самообладанием. Демонстрация сигналов – потеют, сильно нервничают (отсюда и трюк с включением кондиционера и реплика Симоньян на эту тему в телеграме (чтоб точно заметили)).

- бизнесмены. История про БАДы и фитнес должна была подчеркивать не самый высокий интеллектуальный уровень. Плюс к этому - манера разговора со стороны Симоньян. Пренебрежительно-уничижительная, ироничная. Это должно подчеркивать в некоторой степени лоховатость товарищей. Какие ж они «шпиёны», скажет простой обыватель.

- акцент на травле со стороны российских СМИ. Это призвано перечеркнуть уверенность, что были бы «агентами», наши бы не трогали.

Теперь российским гражданам расскажут, что россиян подставили. «Новичок» им в номер подбросили.

Update. Еще намек на нетрадиционные отношения. Еще одно железное доказательство того, что не “агенты”. Вы агентов геев видели? Нет. И правильно, не бывает.(контекст интервью)

Борис Грозовский:

Петрову и Боширову надо было ещё сказать, что теперь они планируют оставить фитнес и заняться политической деятельностью, баллотироваться в Госдуму, создать межфракционную группу с Андреем Луговым