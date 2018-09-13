ЕСПЧ нашел нарушения в британской системе кибершпионажа

Европейский суд по правам человека постановил, что британская программа массовой кибер-слежки в ее нынешнем виде нарушает неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Об этом сообщает Reuters. ЕСПЧ не сомневается в необходимости существования данной системы, однако указывает, что она должна реализовываться при гарантиях того, что невинные люди не окажутся объектами наблюдения.

Суд признал, что британские разведслужбы добросовестно относятся к обязанностям и не злоупотребляют полномочиями. В то же время он обнаружил, что спецслужбы осуществляют свою деятельность без независимого надзора.

Заявителями по данному делу выступили более 10 групп, в том числе лондонская организация Big Brother Watch ("Большой брат наблюдает"), Бюро расследовательской журналистики, а также бывший журналист Guardian Алиса Росс. В своем иске они указали, что британский Центр правительственной связи, который координирует программу массовой слежки, ставит под угрозу конфиденциальность журналистов и их контактов. По словам одного из адвокатов, "система позволяет проникнуть в самые интимные аспекты повседневной жизни человека".

В британском правительстве сообщили, что руководствовались соображениями борьбы с терроризмом, когда принимали на вооружение эту программу.

Центр правительственной связи оказался в центре скандала в 2013 году после того, как газеты The Guardian и The Washington Post получили секретную информацию от бывшего сотрудника разведслужб США Эдварда Сноудена. Согласно полученным данным, британское ведомство собирает сведения из перехватов телефонных разговоров и интернет-трафика, используя специальные компьютерные программы.