США ввели санкции против дочерней фирмы России за связь с КНДР

США в четверг ввели санкции против компаний России и Китая за нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна. Обе структуры базируются в КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минфин США. Глава ведомства Стивен Мнучин подчеркнул, что новые меры направлены на то, чтобы остановить незаконный поток денежных средств, которые идут в КНДР через подставные структуры за рубежом.

Он призвал технологические компании по всему миру не использовать рабский труд северокорейских рабочих.

Отмечается, что под ограничительные меры попали китайская Yanbian Silverstar Network Technology, ее северокорейский директор Йонг Сонг Хва, а также российская дочерняя компания Volasys Silver Star.

Ранее Вашингтон обвинял Россию в том, что она в нарушение международных санкций против КНДР продолжает выдавать разрешения на работу северокорейским рабочим, а также отправлять танкеры с нефтью в эту страну.

В июне президент Дональд Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре, где они согласовали программу поэтапного ядерного разоружения КНДР. США, однако, отказались снимать санкции с Пхеньяна до полной денуклеаризации. Ким Чен Ын обещает провести ее до окончания президентского срока Трампа.