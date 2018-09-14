Никульшина: врачи исключают возможность инсульта у Верзилова

Врачи московского института Склифосовского исключают риск кровоизлияния в мозг у участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова, которого госпитализировали 11 сентбря в тяжёлом состоянии. Об этом "Медузе" рассказала его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

Накануне "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщал, что Верзилов находится "в предынсультном состоянии", и что в крови активиста не обнаружили каких-либо препаратов, кроме тех, что ему давали врачи. Никульшина назвала эти утверждения "бредом и чушью". По ее словам, в институте Склифосовского провели исследования на возможность инсульта и полностью ее исключили.

"Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, "Цикломеда" — то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки", — сказала Никульшина "Медузе".

Верзилова доставили в тяжелом состоянии в токсико-реанимационное отделение вечером 11 сентября. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении Вероники Никульшиной. Сейчас он находится в реанимации без сознания.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обеспокоен ситуацией с канадским гражданином Петром Верзиловым, в том числе из-за "действий россиян в Великобритании". "Мы воспринимаем это очень серьезно", - сказал Трюдо.

Петр Верзилов был членом арт-группы "Война", позднее – вошел в состав Pussy Riot. В 2014 году участники панк-группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина основали онлайн-издание "Медиазона". Верзилов занял пост его издателя.