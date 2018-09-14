В Барнауле задержали подследственного по делу о мемах Антона Ангела

В центре Барнаула возле здания арбитражного суда в пятницу был задержан Антон Ангел, один из четырех жителей Алтайского края, на которых завели уголовные дела за публикации в соцсети. Об этом сам задержанный сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалий".

На аудиозаписи с места событий слышно, как полицейский ссылается на постановление суда о назначении Ангелу стационарной психолого-психиатрической экспертизы, а также сообщает о том, что его дело продлено до 24 октября. Задержанного отвезли в местный офис Центра по борьбе с экстремизмом (Центр "Э"). Его адвокат Роман Ожмегов с трудом добился присутствия на беседе в Центре "Э". Он заявил, что к нему применили физическую силу.

Позже Ангела доставили в психиатрическую больницу. По словам защитника, сделано это было принудительно. При этом заседание по его апелляции назначено на 12 октября, Антон Ангел обжалует постановление первой инстанции в Алтайском краевом суде.

Через несколько часов Ангела и Ожмегова отпустили, они написали в полицию заявления на действия оперативников из Центра "Э".

На жителя Заринска Алтайского края Антона Ангела следователи в апреле завели уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Ему предлагали оформить явку с повинной, угрожая уголовным преследованием гражданской жены, матери и друзей. Тогда же следователь назначил Ангелу психиатрическую экспертизу и стал настаивать на его помещение в стационар.

Кроме Антона Ангела, в Барнауле подследственными по делам об экстремизме и оскорблении чувств верующих стали Андрей Шашерин, Даниил Маркин и Мария Мотузная.