В деле о пожаре в Кемерове появился еще один обвиняемый

Суд в Кемерове решает вопрос о заключении под стражу начальника отдела государственного строительного надзора региона Светланы Шенгерей. По версии следствия, именно она проводила проверку перед сдачей в эксплуатацию торгового центра "Зимняя вишня", где в результате пожара в марте погибли 60 человек. Об этом сообщает корреспондент "Сибирь.Реалий".

Чиновница подготовила заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов, проигнорировав множество нарушений.



Сторона обвинения настаивает на том, что Шенгерей действовала по указанию своего руководителя – Танзилии Комковой. Она уже полгода находится в СИЗО и является обвиняемой по делу о пожаре.

Светлана Шенгерей стала 12-й задержанной в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Ранее эксперты установили, что в здании не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП. Кроме того, быстрому распространению огня способствовали ненадлежащего качества строительные материалы, использованные при реконструкции объекта.