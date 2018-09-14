Помощники лидеров Турции, Германии, Франции и России обсудят Сирию

В Стамбуле в пятницу 14 сентября пройдет встреча внешнеполитических советников лидеров четырех стран - Турции, России, Франции и Германии - на которой будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования в Сирии.

Это первая встреча в подобном формате, повященная сирийской проблематике. Как заявил один из ее участников, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, советники глав государств обсудят возможность проведения в недалеком будущем четырехстороннего саммита по Сирии.

Турецкая газета Hurriyet пишет, что советники Реджепа Эрдогана, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина обсудят ситуацию в Идлибе - единственной провинции на севере Сирии, которая остается под контролем вооруженной оппозиции. Официальный Дамаск заявляет о готовности начать наступление в Идлибе при поддержке России и Ирана. Страны Запада, Турция и ООН предупреждают, что это может привести к гуманитарной катастрофе - в Идлибе находятся около трех миллионов мирных жителей.

Как заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, турецкий президент Реджеп Эрдоган намерен в понедельник обсудить проблему Идлиба с Путиным. Как сообщает AFP со ссылкой на источники в руководстве Турции, Эрдоган прилетит на переговоры в Сочи. На недавней встрече Эрдогана с президентами России и Ирана выявились резкие разногласия по вопросу об Идлибе - президент Турции резко отверг планы Дамаска и его союзников начать наступление.