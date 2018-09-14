ЕС предоставит Украине кредит в размере 1 миллиарда евро

Украина в пятницу подписала с Европейским союзом кредитное соглашение о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Ожидается, что первый транш в размере 500 миллионов евро Украина получит уже этой осенью. Еще 500 миллионов будут выделены весной – после оценки исполнения Украиной своих обязательств.

Это уже четвертое подобное соглашение с 2014 года. За последние 4 года Украина в общей сложности получила от ЕС почти 3 миллиарда евро на поддержание макроэкономической стабильности.

Совет Европейского союза одобрил очередной кредит Украине еще в июне. В качестве условия его получения было названо создание независимого антикоррупционного суда. Решение об этом вскоре было принято.

Чтобы соглашение с ЕС вступило в силу, его должна ратифицировать Верховная рада.