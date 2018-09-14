Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США

Люди на улице Нью-Берна, Северная Каролина. Фото 13 сентября 2018 года

Смотреть комментарии

Ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США. Под ударом оказались прибрежные города штата Северная Каролина. Там прошли сильные ливни, синоптики опасаются масштабных затоплений. Уровень воды может подняться до 3-4 метров.

В городах Северной Каролины начало пропадать электричество. Без света остались уже более трёхсот тысяч домов. В городе Нью-Берн уже началось наводнение. СМИ отмечают, что скорость ветра превышает 155 километров в час.

"Флоренс" будет медленно продвигаться вдоль побережья. В районах, которые подвержены опасности, живут около 10 миллионов человек

В Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Джорджии объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендовали эвакуироваться из зон, которые может затопить.

Опасная погодная обстановка также сложилась в юго-восточной Азии. К побережью Филиппин приближается тайфун "Мангхут". Ему присвоена 5 (самая сильная) категория. Скорость ветра в центре циклона превышает 285 километров в час.

Местные власти ввели чрезвычайное положение. В опасности находятся более 4 миллионов человек, сейчас проводится их эвакуация.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG