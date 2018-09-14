Ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США. Под ударом оказались прибрежные города штата Северная Каролина. Там прошли сильные ливни, синоптики опасаются масштабных затоплений. Уровень воды может подняться до 3-4 метров.

В городах Северной Каролины начало пропадать электричество. Без света остались уже более трёхсот тысяч домов. В городе Нью-Берн уже началось наводнение. СМИ отмечают, что скорость ветра превышает 155 километров в час.

"Флоренс" будет медленно продвигаться вдоль побережья. В районах, которые подвержены опасности, живут около 10 миллионов человек

В Северной и Южной Каролине, Вирджинии и Джорджии объявили режим чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендовали эвакуироваться из зон, которые может затопить.

Опасная погодная обстановка также сложилась в юго-восточной Азии. К побережью Филиппин приближается тайфун "Мангхут". Ему присвоена 5 (самая сильная) категория. Скорость ветра в центре циклона превышает 285 километров в час.

Местные власти ввели чрезвычайное положение. В опасности находятся более 4 миллионов человек, сейчас проводится их эвакуация.