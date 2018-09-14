Украина экстрадировала уроженца Ингушетии по запросу ФСБ

Генеральная прокуратура Украины приняла решение экстрадировать в Россию по запросу ФСБ уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого российские власти обвинили в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

О том, что постановление об экстрадиции подписал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, сообщило издание "Кавказ.Реалии". В беседе украинскими СМИ он уточнил, что 12 сентября Тумгоева отвезли на границу и передали сотрудникам российских силовых структур.

Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

В среду генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что, несмотря на аннексию Крыма и агрессивные действия России на территории Украины, Киев "продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей". Об этом у себя в Фейсбуке написал депутат Верховной рады Игорь Луценко, который критикует решение генпрокуратуры. Он утверждает, что российские власти преследуют Тумгоева не из-за его деятельности в Сирии, а потому, что в 90-е годы он воевал против федеральных сил в Чечне.

Тимур Тумгоев, объявленный в международный розыск, был задержан украинскими пограничниками в июне 2016 года в аэропорту Харькова, куда он прибыл из Турции. В ноябре того же года украинские власти приняли решение экстрадировать Тумгоева в Россию. Европейский суд по правам человека дважды отказывал адвокатам Тумгоева в приостановке экстрадиции.

Сам Тумгоев обращался в миграционную службу Украины с просьбой об убежище. Он отрицал, что воевал в Сирии на стороне "ИГ". Также сообщалось, что еще при задержании он говорил сотрудникам СБУ о намерении присоединиться к добровольческим подразделениям, чтобы воевать против пророссийских сепаратистов на востоке Украины.