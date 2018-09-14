Лавров: Россия продолжит "при необходимости" бомбить Идлиб

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские самолеты продолжат бомбардировки сирийской провинции Идлиб, если они будут сочтены необходимыми. При этом Лавров сказал, что российские военные будут учитывать "проблемы гражданского населения" и создадут гуманитарные коридоры для желающих покинуть контролируемую вооруженной оппозицией провинцию.

Выступая в Берлине, Лавров сказал, что российские самолеты наносят удары по объектам, как он выразился, "террористов", в частности по фабрикам, где производятся беспилотные летательные аппараты. Сирийские правозащитники утверждают, что удары наносились в том числе и по гражданским объектам, включая больницы.

По словам Лаврова, сирийская армия пока не начала наступления в провинции Идлиб. Он подтвердил, что 17 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган прилетит в Сочи, чтобы обсудить проблему Идлиба с Владимиром Путиным. На недавней встрече Эрдогана с президентами России и Ирана выявились резкие разногласия по вопросу об Идлибе - президент Турции резко отверг планы Дамаска и его союзников начать наступление. Страны Запада, Турция и ООН предупреждают, что оно может привести к гуманитарной катастрофе - в Идлибе находятся около трех миллионов мирных жителей.

В Стамбуле в пятницу проходит встреча внешнеполитических советников лидеров четырех стран - Турции, России, Франции и Германии - на которой обсуждается вопрос мирного урегулирования в Сирии. Это первая встреча в подобном формате, повященная сирийской проблематике.