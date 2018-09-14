Суд не стал утяжелять обвинение по делу о фотошопе "Родины-матери"

Верховный суд России отказался переквалифицировать статью в уголовном деле координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова, обвиняемого в "реабилитации нацизма".

Заменить статью на более тяжкую - "надругательство над телами умерших и местами их захоронения" - требовал Волгоградский областной суд.

Кроме того, Верховный суд вернул дело Волкова на доследование.

Обвинение координатору штаба Навального было предъявлено из-за публикации в социальной сети "Вконтакте" фотографии с монументом "Родина-мать зовет!", испачканном в зеленке с помощью фотошопа.

С июля 2017 года Волков, не признающий свою вину, находится под подпиской о невыезде. По словам обвиняемого, он будет ходатайствовать об ее отмене, как только дело вновь вернется в волгоградский суд.