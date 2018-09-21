Смертный грех Катерины Измайловой

Во второй части программы: Стамбульские разговоры о любви, морали, вере. Фотожурналист Сергей Максимишин. «Мои любимые пластинки» с донецким поэтом Никитой Григоровым.

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Начнем с передачи из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла – Владимир Абаринов.

Точно так же, как Пушкина западная публика знает прежде всего как автора сюжета оперы «Юджин Онегин», Николая Лескова она знает как первоисточник оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Ариозо Катерины из первого акта. Солистка Киевской оперы Гизела Ципола. Дирижер Степан Турчак, запись 1984 года.

Шостакович писал «Леди Макбет» три года и закончил в декабре 1932, когда ему было 26 лет. В 1934 она была поставлена сразу в двух театрах Москвы и Ленинграда. Успех был ошеломляющим. За год было дано в общей сложности почти 200 спектаклей. В 1935 г. ее поставили в Кливленде, Филадельфии, Цюрихе, Буэнос-Айресе, Нью-Йорке, Лондоне, Праге и Стокгольме. А в январе 1936-го в Большой театр на спектакль пожаловал Сталин со всем своим синклитом. В начале четвертого акта Шостакович посмотрел на царскую ложу и увидел, что там никого нет. Стало ясно, что добром этот культпоход вождя не кончится. Так и вышло. Уже через день в «Правде» появилась статья без подписи «Сумбур вместо музыки».

Сегодня эту статью никто дальше названия не читает. Из названия как будто следует, что Сталину не понравилась музыка Шостаковича. На самом деле ему не понравился сюжет. «Бытовой повести Лескова навязан смысл, какого в ней нет», – вот ключевая фраза статьи.

Это чистая правда. Молодая купчиха Катерина Измайлова совершает три убийства и на каторжном этапе четвертое, вместе с самоубийством. Лесков не выводит из этой истории никакой морали, но если про первые два убийства, свекра и мужа, можно сказать, что они совершены ради любви, а четвертое – месть неверному любовнику, то третье оправдать трудно. Малолетний племянник Федя не мешал любви Катерины Львовны. Она убила Федю, чтобы не делиться с ним наследством.

Шостакович увидел в очерке Лескова огромный трагический потенциал. Он понимал, что героине оперы требуется сочувствие зрителя. Поэтому он и его соавтор по либретто, молодой литератор Александр Прейс, исключили из сюжета убийство Феди. А кроме того, они многократно усилили эротический элемент. Это и составляло главную претензию автора статьи в «Правде».

В опере, пишет он, присутствует «грубейший натурализм».

Автору «Леди Макбет Мценского уезда» пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать «страсть» своим героям... Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И «любовь» размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении.

Разумеется, в 1935 году и речи не могло быть о том, чтобы показать, даже в условной форме, половой акт на сцене. Но зритель отлично понимал, чтó произошло между Катериной и Сергеем.

«Катерина Измайлова». Ленфильм, 1966. Сценарий Дмитрия Шостаковича, режиссер Михаил Шапиро. Оркестр Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. Дирижер Константин Симеонов. Катерина Измайлова – Галина Вишневская, Сергей – Артем Иноземцев (поет Василий Третьяк).

В 1999 году чешский режиссер Петр Вейгл снял экранизацию «Леди Макбет» при участии Шостаковича и с использованием лондонской фонограммы Ростроповича. Сцена, о которой мы говорим, снята в нем со всей откровенностью. Катерина – Маркета Хрубесова, Сергей – Михал Длухи. Поют Галина Вишневская и Николай Гедда.

Эта же сцена в спектакле Финской национальной оперы 2017 года. Режиссер Оле Андерс Тандберг, дирижер Олег Каэтани. Главные партии поют Светлана Создателева и Алексей Косырев. Действие оперы перенесено на маленький рыбацкий остров, поэтому главный предмет бутафории – скользкие и холодные муляжи рыб.

Пожилой муж Катерины Львовны не способен не только к деторождению (это есть у Лескова), но и, как прозрачно намекает первая редакция либретто, вообще к сексу, а ее свекор не только следит за ней, но и вожделеет ее. Свекор становится первой жертвой пылкой купчихи. Крысиного яда она ему в грибки подмешала и теперь притворно рыдает над покойником. Зовут священника. Тот интересуется, от чего преставился Борис Тимофеич и исполняет занятные, водевильные куплеты, потом вдруг вспоминает, зачем его позвали: «Однако панихидку не мешает отслужить...».

В отсутствие супруга ничто не мешает Катерине Львовне наслаждаться любовью. Но Сергей уже охладел, посматривает налево, думает, как бы закончить эту историю. Его не устраивает роль любовника, он встает в позу. «Не печалься, Сергей, – утешает его Катерина Львовна, – сделаю тебя купцом и жить с тобой как следует стану». Так созревает замысел второго убийства.

Опера снова увидела сцену только в декабре 1962 года.

Первая редакция была впервые показана в России в концертном исполнении окрестром Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича под управлением Мстислава Ростроповича в сентябре 1996-го – через 60 лет после ее запрета.

Вернемся к опере. Избавившись от супруга, стала Катерина Львовна, как пишет Лесков, «поживать себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе». Но преступление любовников раскрылось, и оба любовника пошли на каторгу.

Каторжный этап располагается на привал не берегу реки. Здесь происходит последнее свидание Катерины и Сергея, у которого появилась новая любовница – Сонетка.

Кончается этот роковой любовный роман тем, что Катерина, обхватив обеими руками Сонетку, вместе с ней бросается в бурную реку. Вот такая она, русская свобода – или на каторгу, или головой в омут. Тридцать пятый год. Весь ужас Большого Террора впереди.

Финал в лондонской версии Мстислава Ростроповича. Старый каторжник – Александер Мальта.

​Финал фильма Петра Вейгла. Сонетка – Соня Валентова (поет Биргит Финнила, старый каторжник – Премысл Кочи (поет Александер Мальта). Амброзианский оперный хор и Лондонский филармонический оркестр. Дирижер – Мстислав Ростропович.

Далее в программе:

Стамбульские разговоры о любви, морали, вере.

В разделе «Наши современники» — фотожурналист Сергей Максимишин. Он дважды удостоен самой престижной международной премииWORLD PRESS PHOTO.

«Мои любимые пластинки» Рассказывает поэт Никита Григоров. Он родился и вырос в Донецке. Автор книг "Чёрно-белый контракт" и "Эскизы к жизни самородка". Живёт в Киеве.