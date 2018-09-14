В Армянске вводят режим ЧС из-за химических выбросов

В городе Армянске на севере аннексированного Россией Крыма введут режим чрезвычайной ситуации, заявил начальник управления гражданской защиты МЧС по полуострову Алексей Фридман.

Решение ввести режим ЧС принято властями в связи с резким ухудшением экологической ситуации в городе. Из-за химических выбросов на заводе "Крымский титан" концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму в пять раз.

При этом крымское управление Роспотребнадзора не видит необходимости в эвакуации взрослого населения Армянска. В ведомстве заявили, что "токсических отравлений не зафиксировано".

Ранее глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявлял, что "оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет", однако распорядился эвакуировать из города детей школьного и дошкольного возраста.

В ночь с 23 на 24 августа на заводе "Крымский титан" в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Жители города начали жаловаться на едкий химический запах, ржавый налет, который покрывает предметы, и резко пожелтевшую листву на деревьях. Многие сообщали о першении в горле и сыпи на коже.

По предварительным данным, причиной загрязнения воздуха стали испарения содержимого кислотонакопителя на заводе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, завод "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.