“Апокалипсис Средневековья”. Эфир в 18.05

Книга, близкая проекту “Страдающее Средневековье”. Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света. Апокалипсис в картинках: Страшные суды европейской живописи. Босх: триптихи Апокалипсиса, сено и обезьяны, автопортрет католического грешника.

При чем тут Иоанн Богослов? Эсхатологический проект идеологов русского православия времен Ивана Грозного. Небесный Иерусалим и Апокалипсис на земле. Царь Иван как всадник апокалипсиса на Руси и как образец психопатологического правителя.

Почему Апокалипсис как психическая реальность видоизменяется в разные исторические эпохи, но остается одной из центральных идеологем человечества? Как идейный и образный корпус Апокалипсиса формирует проекции будущего?

Книгу “Апокалипсис Средневековья” обсуждаем с ее автором, культурологом и искусствоведом Валерией Косяковой, с редактором издательства АСТ Анной Рахмановой, с культурологом, филологом Николаем Жариновым, редактором альманаха Artifex. Принимают участие соавторы книги "Страдающее Средневековье" Сергей Зотов и Михаил Майзульс, а также Дмитрий Поздняков, журналист, киновед, философ.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова