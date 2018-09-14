Вашингтон: "Северный поток-2" может попасть под санкции США

Министр энергетики США Рик Перри 14 сентября провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. Касаясь вопроса «сложных отношений» между Вашингтоном и Москвой, министр заявил, что он сам и его российский коллега «не хотели бы видеть дальнейшего расширения санкций США против России». Об этом информируют Reuters и "Голос Америки". По словам Перри, сейчас мяч находится на российской половине поля и дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции Москвы.



«У России есть возможность послать сообщение (всему миру) о том, что они хотят быть добрыми соседями, что они собираются поддерживать более цивилизованные отношения с окружающими их странами. С нашей точки зрения, они пока не продемонстрировали этого в отношениях с Украиной», - заявил Рик Перри.

Reuters отмечает, что агрессивное поведение России может стать причиной санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2».



В тот же день Перри, по информации посольства США в Москве, встретился с Алексеем Лихачевым, главой российской государственной корпорации "Росатом". США и Россия, говорится в заявлении посольства, занимают уникальное положение на мировом рынке атома, благодаря своему влиянию и опыту в вопросах безопасности. Обе страны в прошлом совместно работали над этими вопросами. В то же время в последние годы уровень такого сотрудничества снизился, несмотря на то, что актуальность этих проблем только нарастае, отмечает американская стороны.