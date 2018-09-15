СМИ: к кибератакам на ВАДА причастны "российские шпионы"

К кибератакам на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) могли быть причастны россияне, которых ранее задержали по подозрению в шпионаже за лабораторией в швейцарском городе Шпиц. Об этом сообщает нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages Azeiger со ссылкой на прокуратуру Берна.

Накануне Tages Azeiger написала о том, что два россиянина пытались получить информацию о работе лаборатории Швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз в Шпице. Отмечалось, что у задержанных при себе было специальное оборудование для взлома компьютерной сети в лаборатории. Позднее россиян выслали на родину.

В последнее время эта лаборатория занималась исследованиями, связанными с применением отравляющего газа в Сирии, а также с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Посольство России в Швейцарии назвало публикацию Tages-Anzeiger "очередной сказкой".

О взломе серверов ВАДА стало известно в 2016 году во время Олимпиады в Бразилии. Тогда в интернете появилась информация о принимавших допинг спортсменах. ВАДА обвинило в кибератаке группировку Fancy Bear. СМИ отмечают, что хакеры из этой группы могут иметь отношение к российской разведке. Москва причастность к кибератакам отвергла.

В 2015 году ВАДА опубликовало доклад о применении допинга в российском спорте. В результате Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.