"Марш русских школ" в Риге собрал пять тысяч участников

В Латвии около пяти тысяч человек вышли на шествие в защиту русских школ. Организаторы акции – "Русский союз Латвии". Они выступают против перехода школ на латышский язык обучения и называют этот процесс принудительной ассимиляцией.

Сейчас в Латвии есть два типа школ – латышские и школы национальных меньшинств, где в том числе учатся русскоязычные дети. 60 процентов уроков в национальных школах преподают на латышском, 40 процентов – на национальном. В апреле президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил изменения в законодательстве, предусматривающие перевод всех средних школ на государственный язык к 2021 году.

Накануне акции протеста полицейские задержали нескольких активистов "Русского союза Латвии", сообщает корреспондент Радио Свобода в Латвии. В частности, за высказывания о том, что сторонникам образования на русском языке необходимо создать "угрозу латышскому обществу" или "помочь России наказать Латвию". Полиция открыла несколько уголовных дел, в том числе за разжигание национальной розни и за угрозу национальной безопасности.

Предыдущая акция протеста состоялась в Риге в начале июня.