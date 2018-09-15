Курт Волкер заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

Проведение выборов в Донбассе, на подконтрольных сепаратистам территориях, противоречит Минским соглашениям. Об этом на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, в настоящее время в Донбассе проведение свободных и справедливых выборов невозможно. У людей, проживающих в зоне боевых действий, нет возможности чувствовать себя в безопасности и участвовать в предвыборной кампании, считает спецпредставитель США. "Любое голосование станет шагом назад на пути к реализации Минских соглашений. Мы поддержим только легитимные местные выборы в легитимные органы власти. Но это возможно только после развертывания в регионе миротворческой миссии ООН", - сказал Волкер.

11 ноября пророссийски настроенные сепаратисты планируют провести выборы глав самопровозглашённых "Донецкой и Луганской народных республик", а также выборы в свои "парламенты". Украинский представитель в контактной группе по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко в связи с этим обвинила Москву в сознательном обострении ситуации на востоке Украины. Москва своё участие в конфликте отрицает.