В Светлогорске вновь собрался Форум имени Кафки и Оруэлла

В Светлогорске (Калининградская область) в эти дни проводится шестой Постинтеллектуальный форум имени Кафки и Оруэлла. В нем участвуют российские и зарубежные журналисты, политики, правозащитники.

– Мы начинали форум шесть лет назад, когда поняли, что люди стремятся вступить в дискуссию, однако площадок становится все меньше. Организаторы форума – калининградские журналисты и общественные деятели. Франц Кафка и Джордж Оруэлл – наши любимые писатели. Окружающая действительность все чаще напоминает нам кафкианские и оруэлловские сюжеты, поэтому мы решили назвать форум именно так, – говорит один из организаторов Роман Романовский.

В пятницу форум открыл политик Евгений Ройзман. Экс-глава Екатеринбурга, основатель фонда “Без наркотиков” и, как он сам сообщил, временно безработный, Ройзман рассказал о своей работе и борьбе с наркотиками в родном регионе.

Когда вам покажется, что никого нет, обязательно кто-нибудь найдется

– Я первый раз куда-то поехал, чтобы что-то рассказать о своей жизни. Думаю, здесь люди нормальные собрались. Сегодня людей, которые могут публично отстаивать свою позицию, становится меньше. Поляну выкашивают. Но все-таки люди есть, и, я надеюсь, и в политике. Это же Россия – когда вам покажется, что никого нет, обязательно кто-нибудь найдется, – рассуждает Ройзман.

“От приглашения на форум с таким прекрасным и даже провокационным названием не отказываются, – говорит спикер форума, спецкорр “Новой газеты” Илья Азар. – Вообще в регионах очень мало жизни и подобные мероприятия все чаще переезжают за рубеж. Хотелось бы, чтобы форум

Российские СМИ переживают регресс, деградацию

не загнулся. Я буду рассказывать о состоянии современной журналистики. Мы видим, что все с каждым годом становится только печальнее. Российские СМИ переживают регресс, деградацию”.

Среди участников форума – главный редактор “Медузы” Иван Колпаков, военный журналист Илья Васюнин, корреспондент Русской службы Би-би-си Олеся Герасименко, поэт Андрей Орлов (Орлуша) и другие. Вот что сказал на форуме журналист, политик и правозащитник Лев Шлосберг:

– Я хочу поговорить о смысле политической деятельности в отсутствие публичной политики. Сегодня мы видим, что “Единая Россия” и Путин – это азот. Но нам нужно заниматься производством кислорода – демократии, свободы. Этот процесс будет долгим, но он может закончиться успехом.

В этом году впервые партнером площадки стал Университет Комитета гражданских инициатив.

– От нас выступают журналист Николай Сванидзе, экономист ВШЭ Евгений Гонтмахер, политолог Николай Петров, сотрудник Института социологии РАН Согомонов. Сегодня не так много просветительских площадок, которые не просто обсуждают актуальную повестку, а выходят на мировоззренческий уровень. Форум имени Кафки и Оруэлла как раз такой, – считает координатор Комитета гражданских инициатив Наталья Киссель.

По словам Романовского, организаторы надеются, что в этом году обойдется без провокаций. В 2015 году площадку атаковали десять казаков, которые распылили газ из баллончиков и бросали бутылки в участников. Одному из форумчан разбили камеру, было сорвано выступление журналиста Олега Кашина и члена Совета по правам человека при президенте Леонида Никитинского. Нападавшие так и не были привлечены к ответственности, рассказал Романовский.

В этом году организаторы форума усилили меры безопасности, наняли охрану, а все гости проходят тщательный отбор при регистрации.

Форум продлится до 16 сентября.