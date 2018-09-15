В Париже проводится "цепная" голодовка в поддержку Олега Сенцова

У российского посольства во Франции в Париже активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Солидарность с ним выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа сменять друг друга у представительства российской дипломатической миссии.

В 124-й день голодовки Олега Сенцова о начале акции объявила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Ее организаторы не называют полный список тех, кто присоединится к голодовке. Среди выступивших перед зданием посольства в поддержку украинского узника, режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран, сообщает RFI.

«Битва за свободу слова — это одна из причин, по которой я нахожусь здесь. Я боялся, что не смогу больше смотреть на себя в зеркало, если не приму в этом участие», — отметил Лоран Канте в интервью France Culture.

Олег Сенцов приговорён в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Своей вины он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех находящихся в России украинских политзаключенных. Сенцов отказался подавать прошение о помиловании. С требованием освободить украинского режиссера неоднократно выступали известные французские и мировые кинорежиссеры, актеры, художники, писатели и политики. Российские власти не реагируют на эти призывы и требования.