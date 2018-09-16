СМИ: Лондон не введет санкции из-за дела Скрипалей до Брекзита

Великобритания не сможет до выхода из Евросоюза применить санкции в отношении России из-за покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, выступая перед депутатами британского парламента, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Уоллес сообщил, что принятую в мае так называемую "поправку Магнитского", как и сам британский закон о санкциях, нельзя применить до Брекзита. Новый закон позволит Лондону создать отдельный от Евросоюза механизм введения ограничений, который будет функционировать после выхода страны из ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза начнется в марте 2019 года и завершится в конце 2020 года. The Telegraph пишет, что представители правительства не уточнили, когда именно начнет действовать поправка. По данным газеты, заявление Уоллеса раскритиковали в парламенте. The Telegraph напоминает, что Великобритания так и не ввела санкции в отношении России из-за дела Скрипалей и ограничилась высылкой российских дипломатов.

Так называемый "акт Магнитского" был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, и вводил запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В "список Магнитского" включили ответственных за нарушения прав человека.

Великобритания приняла первую часть "акта Магнитского" в 2017 году. Документ касается заморозки активов тех, кто причастен к нарушениям прав человека. Британская "поправка Магнитского" ​была принята для создания отдельного от Евросоюза механизма введения санкций против других стран.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.